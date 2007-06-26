Руководитель объединения «Новая формация» Кредисов презентовал свою книгу

Глава правления Всеукраинского общественного объединения «Новая формация» Вячеслав КРЕДИСОВ презентовал на пресс-конференции в УНИАН свою книгу «Вершины и пропасти Вячеслава Кредисова».

Книга – это автобиографическая бизнес-история на 160 страницах.

По словам автора, «это – не популяризация Вячеслава КРЕДИСОВА», а помощь начинающим, поскольку в книге проанализированны его личные ошибки в бизнесе. В.КРЕДИСОВ сказал, что был бы рад, если бы другие не повторили таких ошибок благодаря его книге.

Книгу «Вершины и пропасти Вячеслава Кредисова» можно приобрести через офисы ВОО «Новая формация», работающие почти во всех регионах Украины.

Справка УНИАН. В.КРЕДИСОВ с июня 1999 года является главой координационного совета ВОО «Новая формация», с марта 2000 – главой правления. Соавтор практического пособия «Менеджмент для руководителей». С февраля 2005 года по апрель 2006 года был заместителем министра обороны Украины.