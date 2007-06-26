Деятели культуры просят Президента не допустить уничтожения архитектуры Киева

Украинские деятели культуры обратились с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой не допустить уничтожения архитектуры Киева и воспрепятствовать разрушительной застройке города.

Письмо подписали глава Украинского фонда культуры Украины Борис ОЛИЙНЫК, глава Украинского общества охраны памятников истории и культуры, директор Института археологии НАНУ Петр ТОЛОЧКО, директор Историко-архитектурного музея «Киевская крепость» Вячеслав КУЛИНИЧ, архитектор Григорий КУРОВСКИЙ, вице-президент Благотворительного фонда «Киевская ландшафтная инициатива» Владимир КОЛИНЬКО.

Об этом сообщил Б.ОЛИЙНЫК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, необходимо провести совместный форум всех заинтересованных организаций, чтобы создать постоянно действующий центр по защите культурного наследия нации. Академик напомнил, что если не помогают мирные средства, народ имеет право на силовое сопротивление, в частности, «выйти на Майдан и сказать все как есть, в пределах Конституции».

Среди фактов уничтожения Киева в письме приводятся: застройка многоэтажками центральной части столицы и «как апофеоз - монстр на склонах Днепра», сплошная застройка берегов Днепра (Конча-Заспа, Вишенки), превращение парков и скверов в строительные площадки, планы по поводу застройки Пейзажной аллеи, Андреевского спуска, Михайловской площади и Подола.

При этом академик П.ТОЛОЧКО выразил обеспокоенность уничтожением зданий конца XIX - начала ХХ века, архитектура которых характеризуется использованием желтого цвета и фигурной раскладкой кирпича.

По его мнению, проблема состоит в несоответствии интеллектуального уровня действующей власти уровню страны и города, в котором она работает.

Директор историко-архитектурного заповедника «Киевская крепость» В.КУЛИНИЧ считает, что застройка столицы происходит в нарушение законов, которые не действуют, так как даже милиция и прокуратура их не выполняют. Он продемонстрировал журналистам ответ из прокуратуры Киева, в котором из-за отсутствия оснований отказано в возбуждении дела о разрушении памятника архитектуры в составе «Киевской крепости», который был снесен 9 мая.

Как сообщил президент благотворительного фонда «Киевская ландшафтная инициатива» Г.КУРОВСКИЙ, по инициативе организации было создано Киевское землячество, «клуб коренных киевлян», которое будет отстаивать права киевлян, чтобы без их согласия ни одно строительство не проводилось в исторической части города. «Мы не позволим насиловать нашу столицу. Мы отстаиваем мораль. Мы говорим, что там, где созданы святыни, невозможно делать бизнес», - сказал он.

Как альтернативу для строительства в городе архитектор назвал промышленные зоны. «Центральная часть города должна быть отдана истории и ландшафтам. Ландшафты - это главный фактор сохранения идентичности нации», - подчеркнул Г.КУРОВСКИЙ.