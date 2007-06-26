Творческая интеллигенция выступает против намерений киевской власти пересмотреть арендные ставки за помещения нежилого фонда

Работники культуры, искусства, члены творческих союзов заявляют, что не будут голосовать на выборах в Верховную Раду Украины за ту партию или блок, “которые опозорят себя борьбой с культурой”.

Об этом идет речь в открытом письме представителей творческой интеллигенции к лидерам политических партий Украины Виктору ЮЩЕНКО, Юлии ТИМОШЕНКО, Вячеславу КИРИЛЕНКО, Виктору ЯНУКОВИЧА, которое сегодня было обнародовано на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

В частности, представители творческой интеллигенции заявляют, что в Киеве депутатское большинство горсовета поддержало программу “изгнания из арендованных в городе помещений Национального центра театрального искусства имени Леся Курбаса, Союза композиторов Украины, Дома Актера, театра Актер”, галерей “Карась”, “Совиарт”, “Ра”.

Как отметил на пресс-конференции народный артист Украины, руководитель службы Секретариата Президента Украины Александр БЫСТРУШКИН “прикрываясь статьей 118 Закона “О государственном бюджете Украины на 2007 год” киевские власти с целью якобы наполнения казны города за счет пересмотра арендных ставок за помещения нежилого фонда вынуждают интеллигенцию идти на конкурсы с денежными арендаторами бизнеса. По его словам, это неравные условия и культура может вследствие этого утратить большое количество помещений. Он отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО реагирует на такие действия Киевсовета и делает все для защиты культуры, но есть закон о столице, который регулирует правоотношения между городской властью и исполнительной властью, но в этой ситуации его компетенция ограничена.

Председатель Национального совета по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины Николай ЖУЛИНСКИЙ отметил, что “именно депутаты Киевского городского совета создали сегодня такую катастрофическую ситуацию”. Он считает, что эта ситуация может повторится по всей Украине, “она покатится в регионы, как снежный вал”. Н.ЖУЛИНСКИЙ считает, что депутаты Киевского городского совета, “преследуя свои собственные меркантильные цели или работая на определенные бизнесовые структуры, решили воспользоваться этой статьей 118 Закона “О государственном бюджете Украины на 2007 год” и решить свои чисто бизнесовые проблемы за счет культуры - за счет творческих союзов, творческих мастерских, за счет различных центров, издательств”. “Это цинично и это очень тревожно”, - добавил он. По его словам, депутаты, в том числе из фракций “Наша Украина” и БЮТ, не стали на защиту культуры.

Директор Национального центра театрального искусства имени Леся Курбаса Неля КОРНИЕНКО заявила, что в Киеве “происходит демонтаж культуры, а следовательно и демонтаж нации, ее интеллигенции, народа, а значит государства”. По ее словам, “власть, которая так поступает, является оккупационной”. Она считает, что нужно прибегать к крайним методам, в частности, начинать процедуру отзыва Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности мэра, перекрытия улиц, чтобы привлечь внимание к проблемам культуры.

Директор кинотеатра “Лейпциг” Евгения СЕРОВА, в свою очередь, заявила, что решение киевской власти о создании структуры “Киевкино” приведет к ликвидации на сегодня существующих кинотеатров.

Также на пресс-конференции против действий киевской городской власти в отрасли культуры выступили Герой Украины, народная артистка Украины Евгения МИРОШНИЧЕНКО, народный художник Украины Анатолий ГАЙДАМАКА, председатель Киевской организации национального союза художников Украины Наталия ЛИТОВЧЕНКО, генеральный директор Национального художественного музея Украины Анатолий МЕЛЬНИК, председатель Национального союза мастеров народного искусства Украины Евгений ШЕВЧЕНКО.