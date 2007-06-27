Дата-центр ВОЛЯ предлагает новую услугу «управляемый сервер» и профессиональную панель управления хостингом – DirectAdmin

Киев. 26 июня. Дата-центр компании ВОЛЯ разработал новое предложение для своих абонентов – дополнительную услугу "управляемый сервер". Суть этой услуги заключается в том, что администратор дата-центра берет на себя вопросы, связанные с обеспечением работоспособности и безопасности сервера, а клиенты дата-центра - получают простой и удобный интерфейс, который поможет им размещать сайты и управлять ими. Стоимость услуги "управляемый сервер" - 399 гривен в месяц, дополнительно к стоимости основного тарифного плана.

С июня дата-центр ВОЛЯ начал предоставлять профессиональную панель управления хостингом DirectAdmin. При заказе услуги "управляемый сервер" панель DirectAdmin предоставляется бесплатно. Также эта панель может быть предоставлена за 146 гривен в месяц, как дополнение к любому из тарифных планов.

DirectAdmin – это полнофункциональная, оснащённая всеми нужными инструментами, панель управления сайтом, с довольно красивым, удобным, для обычного пользователя, интерфейсом. Панель управления сайтом, это, прежде всего головной центр, в котором собраны все необходимые инструменты для комфортной работы с сайтом. Панель содержит в себе такие инструменты для работы, как управление доменами и поддоменами, создание различных аккаунтов (FTP, e-mail), качественная и полная статистика по сайту (сайтам), файловый менеджер, для загрузки файлов и страничек на сайт, инструмент работы с базами данных MySql и другие важные инструменты.

Наталья Галдецкая, старший менеджер службы продаж Дата-центра ВОЛЯ отметила: "Услуга «Управляемый сервер» интересна для тех проектов, которые уже переросли виртуальный веб-хостинг и начали использовать отдельный сервер, требующий системного администрирования, однако пока еще не готовы взять на работу отдельного системного администратора. Мы стараемся идти на встречу нашим абонентам и обеспечить им максимальный уровень удобства работы, поэтому выбрали для них в качестве дополнительного сервиса панель управления DirectAdmin, которая входит в тройку самых популярных панелей управления хостингом. С нашей точки зрения, такое предложение гарантировано даст хороший импульс развитию новых Интернет-проектов самого разного уровня, а также обеспечит профессиональное обслуживание и безопасность серверов клиентов".

Дата-центр ВОЛЯ — является подразделением компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сolocation/колокейшн, выделенный сервер) — размещение сервера на специально оборудованной технической площадке и подключение его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить свой собственный сервер вместо стандартного. За установку сервера абонента дополнительная плата не взимается.

Компания ВОЛЯ — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, который предоставляет доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернет до 38 Мбит/сек без необходимости телефонной линии. Больше 100 телепрограмм и широкий выбор разных планов подписки на цифровые пакеты, на любой вкус и возраст.

Наталья Баш, начальник отдела PR компании ВОЛЯ Тел./факс: 207-70-92info@volia.com

Дата-центр ВОЛЯ Служба продаж:(044) 501-63-98sales@dc.volia.com