Дата-центр ВОЛЯ объявляет третью акцию Limited Edition

27 июня 2007 г. Дата-центр ВОЛЯ по многочисленным просьбам своих абонентов объявляет третью по счету акцию из серии "Limited Edition". Первые две акции прошли в ноябре 2006 года и в январе 2007 года.

Как и раньше, суть акции заключается в том, что на тарифных планах "Воля" и "Бизнес" предлагаются сервера улучшенной конфигурации. За 199 гривен на тарифном плане "Воля" предоставляется сервер с удвоенным объемом оперативной памяти: VIA C3 1ГГц/1ГБ/160ГБ. А за 399 грн. в месяц абонент получает сервер более высокого класса: Athlon64-3500+/1ГБ/250ГБ вместо стандартного сервера на базе VIA C3.

“Опыт проведения предыдущих двух акций Limited Edition был очень успешен. Сервера которые предлагались в рамках тех акций, были полностью распределены за достаточно короткое время. Новая акция будет также продолжаться вплоть до исчерпания партии серверов вышеуказанной конфигурации.” - отметил Алексей Акулов, руководитель Дата-центра компании ВОЛЯ.

Дата-центр ВОЛЯ — является подразделением компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сolocation/колокейшн, выделенный сервер) — размещение сервера на специально оборудованной технической площадке и подключение его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить свой собственный сервер вместо стандартного. За установку сервера абонента дополнительная плата не взимается.

Компания ВОЛЯ — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, который предоставляет доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к ресурсам Интернет под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернет до 38 Мбит/сек без необходимости телефонной линии. Больше 100 телепрограмм и широкий выбор разных планов подписки на цифровые пакеты, на любой вкус и возраст.

Наталья Баш, начальник отдела PR компании ВОЛЯ Тел./факс: 207-70-92info@volia.com

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