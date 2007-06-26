Компания Zakar Resources Ltd обеспокоена противодействием госчиновников освоению Мужиевского золоторудного месторождения

Компания "Zakar Resources Ltd" обеспокоена противодействием госчиновников реализации инвестиционного проекта, направленного на освоение Мужиевского золоторудного месторождения в Закарпатской области. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил исполнительный директор компании "Zakar Resources Ltd" Крис БАРКЕР.

По его словам, на сегодняшний день объемы производства на шахте Мужиевского золоторудного месторождения уменьшились, а сам проект, для реализации которого было создано ООО "Закарпатполиметаллы", находится в плачевном состоянии. Вместе с тем, отмечает К.БАРКЕР, Министерство промышленной политики Украины игнорирует запросы компании "Zakar Resources Ltd" о необходимости дополнительных инвестиций в Мужиевское месторождение для выведения его из кризиса. «Zakar Resources Ltd» готова дополнительно инвестировать в проект в общей сложности 100 млн. грн. на условиях увеличения размера уставного капитала ООО "Закарпатполиметаллы" и увеличения своей доли в уставном фонде Общества до 75%», - сказал К.БАРКЕР. (Сейчас «Zakar Resources Ltd» принадлежит 6,33% уставного фонда ООО "Закарпатполиметаллы", который в целом оставляет 34 млн. грн. - УНИАН).

При этом, по его информации, второй участник проекта и акционер ООО "Закарпатполиметаллы" - Государственная акционерная компания "Украинские полиметаллы", владеющая 93,76% уставного фонда предприятия, рассматривает возможность введения в состав учредителей "Закарпатполиметаллы" третьего лица.

«От Минпромполитики до нас доходят слухи о том, что существует третья сторона, которую планируется ввести в состав учредителей "Закарпатполиметаллы" вопреки достигнутым ранее договоренностям и в угоду некоему должностному лицу», - отметил К.БАРКЕР и добавил: «По нашим данным, речь идет об ООО «Свит», нам не известно, кто стоит за этой компанией, однако ясно, что у нее есть связи в госструктурах».

Исполнительный директор «Zakar Resources Ltd» выразил сомнение, что с появлением ООО «Свит» в составе учредителей ООО "Закарпатполиметаллы", последнее сможет выйти из кризиса.

В то же время К.БАРКЕР отметил, что планы «Zakar Resources Ltd» по освоению Мужиевского месторождения находят поддержку на высоком государственном уровне и в администрации Закарпатской области.

“Однако игнорирование наших запросов со стороны Минпромполитики не позволило «Zakar Resources Ltd» выполнить свои инвестобязательства в полном объеме. В результате, более 7 месяцев - с декабря 2006 года, деятельность ООО "Закарпатполиметаллы" приостановлена, около 400 работников "Закарпатполиметаллы" остались без работы, а само Общество имеет большую бюджетную и кредиторскую задолженности. В связи с финансовой несостоятельностью, Общество не предпринимает необходимых природоохранных мероприятий, направленных на устранение последствий деятельности золотодобывающего комплекса, что создаёт угрозу экологической ситуации и социальное напряжение в регионе”, - подчеркнул К.БАРКЕР.

По его словам, последней попыткой вывести ООО "Закарпатполиметаллы" из кризисной ситуации было предложение рассмотреть вопрос об увеличении уставного фонда Общества на собрании его участников 12 июня этого года, но ГАК "Украинские полиметаллы" его проигнорировала.

Он также сообщил, что «Zakar Resources Ltd» готова рассмотреть предложения Минпромполитики относительно уменьшения объема доли в уставном фонде ООО "Закарпатполиметаллы", на которую претендует компания. «Мы готовы принять предложения об увеличении нашей доли не до 75%, а меньше, однако пока к нам таких предложений не поступало», - сказал К.БАРКЕР.

Справка УНИАН. В 1999 году в Закарпатской области в рамках реализации Государственной программы создания и развития золотодобывающей и золотоперерабатывающей отрасли Украины на 1996 - 2005 года "Золото Украины" было создано ООО "Закарпатполиметаллы". Участниками ООО "Закарпатполиметаллы" являются Государственная акционерная компания "Украинские полиметаллы" (93,76%) и компания "Zakar Resources Ltd", дочернее предприятие канадской компании Tournigan Gold Corporation, акции которой включены в листинг бирж Канады и Германии (6,33%). Основной целью такого проекта на базе ООО "Закарпатполиметаллы" было создание первого и единственного в Украине золотодобывающего комплекса с полным циклом добычи и производства.