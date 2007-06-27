МБФ “Дети Чернобыля за выживание” просит Киевсовет продлить срок аренды помещения фонда на бульваре Шевченко

Международный благотворительный фонд “Дети Чернобыля за выживание” обращается в Киевраду с просьбой продлить срок аренды помещения фонда на бульваре Шевченко в Киеве.

Об этом президент фонда Людмила ЗАКРЕВСКАЯ сообщила сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По ее словам, фонд 15 лет арендовал помещение площадью 29 кв. м в здании Главного управления культуры Киевской госадминистрации на бульваре Шевченко. 1 июня фонду было передано письмо от 15 марта о том, что по решению Киевсовета фонда не будет продлена аренда помещения. Фонд должен покинуть помещение 5 июля.

По словам Л.ЗАКРЕВСКОЙ, она обратилась к начальнику управления культуры, депутату Киевсвоета Светлане ЗОРИНОЙ, которая сообщила ей о решении Киевсовета предоставить помещение фонда Союзу театральных деятелей. “Для того, чтобы принять такое решение, необходимо было хотя бы какое-то обоснование, почему Международному благотворительному фонду не сообщили о том, что этот вопрос будет рассматривать Киевсовет”, - отметила Л.ЗАКРЕВСКАЯ.

При этом она подчеркнула, что фонд всегда своевременно платил за аренду помещение.

По словам президента фонда, после ее обращения в Кабинет Министров, С.ЗОРИНА сообщила ей о предоставлении фонду другого помещения по ул. Саксаганского в Музее выдающихся деятелей украинской культуры. При этом Л.ЗАКРЕВСКАЯ процитировала слова С.ЗОРИНОЙ в одной из газет, о том, что “на сегодняшний день музей находится в большой опасности, поскольку предыдущее руководство сдало одно из помещений музея в аренду, что может привести к тому, что помещение может перейти в частную собственность”.

“Вопрос ставится в ультимативной форме: или вы даете согласие на переселение в помещение музея, или мы закрываем и опломбировываем помещение”, - сказала Л.ЗАКРЕВСКАЯ.

Президент фонда сообщила, что фонд существует с 1992 года и сотрудничает с японским детским фондом. Фонд “Дети Чернобыля за выживание” ежегодно оздоравливает около 300 детей, которые проживают на территориях радиационного загрязнения, заботится о нескольких детских домах, помогает в проведении детского фестиваля “Песенный сад”.