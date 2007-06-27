Отдельные представители партии «Вперед, Украина!» заявляют о намерении создать политическую силу нового типа, основой которой будет «классическая демократия».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили заместитель председателя политической партии «Вперед, Украина!», председатель демократической платформы этой партии Василий ПЕТРИВНЫЙ и секретарь центрального аппарата исполкома Игорь МАМЧУР.

По словам В.ПЕТРИВНОГО, «мы заявляем о начале формирования такой политической силы». При этом такие намерения он объяснил тем, что на сегодня существующие политические силы в Украине не способны конструктивно сотрудничать, поскольку они либо «приватизированы» своей верхушкой, либо главной целью для них является власть для зарабатывания средств. По словам В.ПЕТРИВНОГО, «эти люди установили в партиях диктатуру, формализм, коррупцию, хамство, протекционизм – профанацию демократии».

По убеждению В.ПЕТРИВНОГО, с такими подходами невозможно построить демократию. Он отметил, что существующие в Украине партии, которые сегодня формируют власть, «завели общество в тупик, и по своей сути не могут обеспечить развитие», поскольку в Украине не формируется политика в интересах граждан и государства.

По словам В.ПЕТРИВНОГО, это «создание качественно новой политической силы, которая будет четко придерживаться классических демократических норм и принципов, где с первого момента с самой низовой организации будет диалог, честная конкуренция, коллегиальность принятия политических решений, честные выборы на все должности».

Он также сообщил, что в ближайшее время будет обнародована программа политической силы, которую он и его единомышленники из партии «Вперед, Украина!» намерены создать.

В.ПЕТРИВНЫЙ объяснил, что к такому шагу его и других членов партии «Вперед, Украина!» подтолкнуло отсутствие прозрачной политики партии, в частности, процесс входа партии в блок «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО.

Как отметил В.ПЕТРИВНЫЙ, процедура входа происходила без проведения региональных конференций партии и собрания. В контексте сказанного он информировал, что на сегодня большинство из более чем 20 председателей областных организаций политической партии «Вперед, Украина!» уже написали заявления о выходе из партии.

«Сегодня я заявляю, что тоже выхожу из этой партии. Это, понятно, логически…», - сказал В.ПЕТРИВНЫЙ. При этом он выразил надежду, что большинство людей перейдет в новую политическую силу, которую планируется создать.

В то же время он отметил, что пока еще нет названия новой силы, есть только рабочие проекты: Партия прогрессивного развития, Партия демократического развития и тому подобное. Впрочем, отметил В.ПЕТРИВНЫЙ, окончательное название новой политической силы будет принято на учредительном съезде.

В свою очередь, И.МАМЧУР отметил, что «новая демократическая сила необходима для защиты остатков демократии в Украине». Говоря о сегодняшнем состоянии политической партии «Вперед, Украина», он сказал, что в ней практически происходит «зачистка» от людей, не согласных с политикой, которую проводит ее руководство.