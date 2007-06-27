Редактор газеты “Рідне Прибужжя” заявляет об административном давлении на издание со стороны Николаевского облсовета
Редактор газеты “Рідне Прибужжя” Татьяна ОДИНЦОВА заявляет, что на издание оказывается административное давление со стороны основателя газеты - Николаевского областного совета.
Редактор газеты “Рідне Прибужжя” Татьяна ОДИНЦОВА заявляет, что на издание оказывается административное давление со стороны основателя газеты - Николаевского областного совета.
Об этом Т.ОДИНЦОВА сообщила сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.
“За последний период появились признаки административного давления на коллектив и на меня лично как главного редактора”, - сказала она.
Т.ОДИНЦОВА отметила, что в любом случае не хочет связывать события, которые происходят вокруг газеты, с политикой, и приход на пресс-конференцию не является “политическим демаршем”. По ее словам, газета не обращалась за поддержкой ни к одной из политических партий.
В то же время Т.ОДИНЦОВА сообщила, что чиновники аппарата облсовета вмешиваются как в финансово-хозяйственную деятельность, так в редакционную политику газеты, пытаясь вычитывать и править журналистские тексты.
“Наш коллектив является достойным того, чтобы у нас не требовали на вычитку тексты, не использовали телефонное право, вызывая того или другого журналиста в поездку с председателем облсовета, чтобы не было такого количества проверок, которые состоялись за последние 2,5 месяца”, - отметила она.
Т.ОДИНЦОВА также сообщила, что нынешняя ситуация с газетой была рассмотрена на профсоюзном собрании и собрании трудового коллектива.
Редакция газеты также обратилась с письмом к председателю НСЖУ Игорю ЛУБЧЕНКО, в котором попросила принять меры для немедленной защиты профессиональных прав творческого коллектива газеты, защиты свободы высказывания взглядов и свободы прессы.
Журналисты газеты отмечают, что не хотят, чтобы издание использовалось как “карманное” в канун выборов, было управляемым.
“На протяжении двух с половиной месяцев осуществляется психологическое давление на главного редактора и коллектив редакции: вызовы на постоянные депутатские комиссии, осуществление депутатами проверок, вмешательство в хозяйственную деятельность”, - отмечается в письме.
Т.ОДИНЦОВА сообщила, что случай с ее газетой не единичный в Николаевской области. По ее словам, в прошлом месяце редакция другой областной газеты “Николаевский бизнес” была вынуждена снять материал из-за того, что в нем речь шла о конфликте вокруг бизнеса семьи Демченко ( председателя Николаевского областного совета Татьяны ДЕМЧЕНКО).
Редактор также отметила, что председатель облсовета ни разу не встречалась с коллективом редакции газеты, о чем ее просили журналисты.
Она считает, что ситуация с газетами, основателями которых являются облсоветы, такова, что “нужно бить в набат”.
В то же время редактор заверила, что газета “Рідне Прибужжя” пытается доводить до читателей правдивую информацию.
Юрист НСЖУ Александр БУРМАГИН, в свою очередь, сообщил, что конфликты между органами местного самоуправления и администрациями, которые являются основателями изданий, происходят во всех регионах Украины. Он отметил, что эти конфликты очень активизировались с приближением избирательной кампании, а также с началом процесса разгосударствления коммунальных и государственных печатных СМИ.
“Эти СМИ со временем будут переданы в собственность трудовых коллективов. Я вижу именно в этом два главный основания для такой волны конфликтов - некоторые политические силы хотят получить карманные печатные СМИ, которые все же имеют влияние, особенно в районах. Во-вторых, некоторые политические силы или местные элиты желают со временем получить собственные, готовые СМИ после разгосударствления”, - считает юрист.