Большинство экспертов считает, что судебная система Украины не соответствует современным требованиям.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент «Центра исследования корпоративных отношений» Ростислав ИЩЕНКО.

По его словам, с 12 по 18 июня Центром были опрошены 11 экспертов ведущих исследовательских центров Украины на тему «Украина: проблемы легализации незаконных капиталов». Согласно результатам этого исследования, как сообщил Р.ИЩЕНКО, 63,3% экспертов считают, что действующая украинская судебная система не соответствует современным требованиям.

По мнению экспертов, отметил Р.ИЩЕНКО, что «действующая система судопроизводства в Украине не имеет ничего общего с требованиями современности, вместо этого она переполнена коррупцией, превышением служебных полномочий, отсутствием беспристрастного взгляда. Суды не решают по закону споры, судьи продажны и плохо знают действующее законодательство».

В то же время, отметил он, 27,3% опрошенных экспертов полагают, что действующая судебная система в Украине в чем-то соответствует, а в чем-то нет требованиям времени. По словам Р.ИЩЕНКО, эксперты утверждают, что «у нас в стране судебная система не защищает должным образом права человека и предприятий. Судебная система функционирует, но она может и должна работать более эффективно при условии целенаправленной борьбы госаппарата с коррумпированностью судей и большей информационной открытости».

Вместе с тем, по словам Р.ИЩЕНКО, 9,1% опрошенных экспертов высказали мнение, что судебная система вполне соответствует требованиям современности, но не соответствуют кадры этой системы.

Комментируя результаты опроса, Р.ИЩЕНКО заметил, что «текущий политический кризис во многом был инспирирован действующей судебной системой». По его словам, углубление политического кризиса в стране, приведшее к развалу правового поля, стало возможным только потому, что «низшие судебные инстанции стали принимать решения, выходящие за пределы их компетенции». Как считает Р.ИЩЕНКО, сегодня судебная система «перешла из статуса независимого арбитра в статус политического оружия», поскольку в двух-трех-четырех судах можно получить диаметрально противоположные результаты судебных решений.

В связи со сказанным, Р.ИЩЕНКО не исключает возможности того, что, используя судебную власть в своих целях, сегодня, образно говоря, «политики подошли к той грани, чтобы приостановить действия по сути акта о независимости Украины, …то есть дело дошло уже до абсурда».

В то же время он считает, что «судебная система является сегодня если не уничтоженной, то разбалансированной, так как любой акт государственного уровня любой районный суд может приостановить».

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции руководитель экономических программ Центра Вячеслав БУТКО сообщил, что благодаря несовершенству судебной системы Украины за последние 2-3 года в нашей стране было предпринято около 2,5 тыс. попыток рейдерского захвата предприятий. По его словам, такие процессы возможны, прежде всего, потому что «судьи практически не наказуемы за свои действия».

Продолжая комментарии рейдерства, В.БУТКО выразил сомнение в необходимости существования так называемой антирейдерской комиссии, созданной при Кабинете министров Украины, поскольку, по его мнению, данная комиссия практически никаких реальных результатов не достигла, а потому он уверен, что нет надобности в существовании такого рода комиссии, «просто необходимо соблюдать действующее законодательство».

В свою очередь, продолжая тему, Р.ИЩЕНКО выразил сомнения в изменении отношения судов к рассмотрению тех или иных вопросов в результате проведения реформы.

По мнению Р.ИЩЕНКО, до тех пор, пока в среде политиков не появится потребность реально действовать, судебной системы, независимой системы в Украине существовать не будет. «И мы будем обречены переживать перманентные политические кризисы», - сказал Р.ИЩЕНКО..