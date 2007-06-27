Завтра в Киевской области пройдет автопробег «Чистая экология Украины - оберег народа»

Завтра в городах Киевской области пройдет автопробег «Чистая экология Украины - оберег народа».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава Европейской экологической комиссии, которая является организатором мероприятия, Ярослав МИСЯЦЬ.

По его словам, автопробег пройдет по следующему маршруту: Киев - Киево-Святошинский район - Бородянский район - Макаровский район - Васильковский район - Киев.

Участники автопробега собираются у Министерства охраны окружающей природной среды в четверг в 8.30.

Я.МИСЯЦЬ не смог назвать количество автомобилей, которые предварительно планируют участвовать в автопробеге, добавив, что организаторы рассчитывают, что «это будет широкая общественная акция». Он пригласил всех желающих принять участие в акции и сообщил, что к автопробегу присоединятся участники группы «Четыре короля».

Как сообщил Я.МИСЯЦЬ, после проведения автопробега планируется организовать «горячую» телефонную линию относительно предотвращения и преодоления экологических проблем.

Кроме того, планируется создать интерактивную карту Киева и области с указанием радиоактивного фона, а в дальнейшем расширить ее до уровня карты всей Украины.