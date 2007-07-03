“Антал-Крым» заключил договора с Gary Player Group, Inc (США) и «Synthesis Engineering» на оказание услуг по консультированию и строительству в Крыму первого профессионального Гольф-клуба

26.06.2007 в гостинице «Пальмира Палас» в городе Ялте прошла пресс-конференция на тему заключения компанией «Антал-Крым» договора с компаниями Gary Player Group, Inc (США) и компанией «Synthesis Engineering» на оказание услуг по консультированию, подготовке заключительных планов и разработке технической документации, а также строительству в Крыму первого профессионального Гольф-клуба.

В пресс-конференции по случаю подписания договора приняли участие:

1. Денис Коляка, генеральный директор компании «Антал-Сервис»

2. Олег Трибой, руководитель отдела по связям с общественностью компании «Антал-Крым»

3. Скотт Феррелл, президент «Gary Player Design»

4. Владо Кучера, генеральный директор компании «Synthesis Engineering»

5. Милан Лалошевич, главный архитектор компании «Synthesis Engineering»

Гольф-клуб «ДЕЛОС» - после окончания строительства так будет называться клуб, представляющий собой чемпионское 18-луночное поле, которое будет построено в одном из прекраснейших уголков Крыма над Гурзуфской бухтой. Как сообщил на пресс-конференции Феррелл Скотт, представитель «Gary Player Design», на этом поле планируется проводить турниры класса Major.

«Я очень рад, что при работе над «ДЕЛОС» мне приходится сотрудничать с такой профессиональной командой. И наградой тому будет то влияние, которое окажет гольф на развитие туристического потенциала этого исторического региона. Моей целью является создание на этом участке площадки для гольфа мирового класса, которая коренным образом изменит любые представления. Одним из аспектов нашей работы, при разработке будущего поля для гольфа, является то, что мы будем защищать окружающую среду, ведь для нас это является очень важным принципом при создании гольф-полей по всему миру» - отметил Феррелл Скотт.

Генеральный директор компании «Антал-Сервис» Денис Коляка, рассказывая о проекте, заметил, что «гольф в первую очередь – это образ жизни. И компания «Антал-Крым» будет делать все, чтобы гольф стал более общедоступным и популярным в Украине. При этом, поле мирового уровня привлечет дополнительные поступления в местный бюджет и инвестиции в Крым».

Также журналисты получили более конкретные цифры по проекту. В частности, минимальная сумма инвестиций для дизайна и строительства гольф-поля составит около 300 млн. грн. Но в связи с тем, что окончательного проекта ещё нет, а компания «Gary Player Design» только начинает разработку проектной документации, окончательная сумма ещё не определена. Но со слов Дениса Коляки «Антал-Крым» планирует предоставить около 300 новых рабочих мест.

«Хочу заметить, что для жителей любого населенного пункта будет только лучше, если рядом с ними строится гольф-клуб мирового класса, т.к. для них это будет означать проведение полной инфраструктуры, что только повысит их условия жизни. Также хочу сказать, что мы постоянно ведем переговоры с жителями поселка Партизанское, потому что нам интересно их мнение и для нас важно, чтобы им было выгодно это строительство» - сообщил Олег Трибой руководитель отдела по связям с общественностью компании «Антал-Крым». Олег Трибой подчеркнул готовность компании «Антал-Крым» к организованному сотрудничеству с жителями Партизанского.

На вопрос о законности выделения земли под строительство гольф-клуба, а также о решении Верховного Суда приостановить работы по строительству комплекса Денис Коляка ответил: «Мы прошли юридическую консультацию, а также вели переговоры с органами власти полуострова на всех уровнях. И мы здесь для того, чтобы показать, что мы не собираемся делать ничего противозаконного». Денис Коляка подчеркнул, что «изначально мы эту землю не выкупаем, а арендуем у государства на 49 лет. И государство, как и любой арендодатель, имеет право контролировать территорию, которую сдает в аренду. Поэтому мы считаем, что для Украины это намного выгоднее, чем приобретение ее частной структурой в собственность».

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