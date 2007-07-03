В октябре в Украине пройдет общенациональная рекламная кампания по повышению гражданской активности потребителей

В октябре в Украине будет проводиться общенациональная рекламная кампания по повышению гражданской активности украинских потребителей. Об этом сообщила на пресс-конференции в агентстве УНИАН руководитель совместного проекта Европейского Союза и Программы развития ООН в Украине “Сообщество потребителей и общественные объединения” Клавдия МАКСИМЕНКО.

По ее словам, цель этой кампании - повысить осведомленность граждан Украины об их потребительских правах.

К.МАКСИМЕНКО также сообщила, что в апреле-мае был проведен общенациональный опрос “Права потребителей и уровень осведомленности граждан Украины о том, как ими пользоваться”, во время которого были опрошены 1000 человек из всех регионов Украины.

Руководитель брендинговой компании “Следопыт”, которая проводила этот опрос, Вадим ПУСТОТИН сообщил, что согласно опросу, за покупки товаров повседневного спроса отвечают, в основном, женщины. Так, 54% опрошенных мужчин сказали, что за это в семье отвечает кто-то другой, и только 10% ответили, что покупки делают они лично. Согласно результатам опроса, наиболее значимым фактором, по которому украинские потребители определяют качество продукции, является срок годности (70%), а также цена (50%) и собственный опыт использования марки/товара (46%). При этом, лишь 5% респондентов называют факторы, связанные с информацией о товарах, полученную из СМИ, рекламы, от производителя.

46% опрошенных считают, что у них, в целом, достаточно информации о качестве товара, а 54% считают, что такой информации недостаточно. Согласно данным опроса, чаще всего с некачественными товарами украинские потребители сталкиваются при приобретении продуктов питания (53% респондентов), обуви (28%) и одежды (19%).

В.ПУСТОТИН отметил, что большинство людей при покупке некачественного товара занимает пассивную позицию, то есть они не делают ничего для того, чтобы вернуть деньги или заменить товар на качественный (54% всегда или время от времени занимают такую позицию). И только 20% занимают активную позицию вплоть до решения проблемы на уровне директора магазина и общества защиты прав потребителей.

Руководитель брендинговой компании “Следопыт” подчеркнул, что активная позиция в ситуации с покупкой некачественных товаров больше выражена у женщин, чем у мужчин, и наиболее выражена у потребителей в возрасте 30-39 лет. Согласно данным опроса, барьером для того, чтобы люди занимали активную позицию в случае покупки некачественного товара, является уверенность 49% респондентов в том, что это связано со скандалом, получением отрицательных эмоций. В то же время 36% респондентов считают, что в нашей стране невозможно эффективно защитить свои потребительские права и что продавцы всегда делают преграды для того, чтобы не возвращать деньги.