ВР V созыва не смогла наладить эффективной работы, а депутаты - выполнить предвыборные обещания - исследования

Верховная Рада V созыва не смогла наладить эффективной работы, а партии, представленные в парламенте, не смогли выполнить своих предвыборных обещаний.

Об этом свидетельствуют результаты исследования “Деятельность Верховной Рады V созыва: уроки для политиков и вызовы для избирателей”, проведенного фондом “Открытое общество”.

Как передает корреспондент УНИАН, директор фонда Юрий СИРОТЮК презентуя сегодня в УНИАН исследования, в частности, подчеркнул, что парламент не смог наладить эффективной работы в условиях политической реформы.

“К сожалению, мы должны констатировать, что, получив дополнительные полномочия, ВР не продемонстрировала больше ответственности”, - отметил он, добавив, что этот парламент, имея намного больше рычагов, чем предыдущий, использовал большинство в свое время на борьбу за полномочия, а не на реализацию предвыборных программ.

Ю.СИРОТЮК утверждает, что и парламентское большинство, и парламентское меньшинство имели возможность выполнять свои предвыборные обещания.

“Мы можем утверждать, что этот парламент имел лучшие условия для своей деятельности, впервые большинство было сформировано не искусственно, например, со стороны Администрации Президента, а на основе требований Конституции, впервые парламентское большинство сформировало свое правительство, и в Украине действовала связка “правительство – парламент”. Также оппозиция имела достаточно хорошие условия для реализации своих полномочий и обещаний, ведь впервые оппозиция получила партнера в виде Президента”, - отметил он.

В то же время он заметил, что это не привело к увеличению ответственности ВР. Наибольшим негативом в деятельности коалиции Ю.СИРОТЮК назвал то, что коалиция так и не смогла принять программу деятельности собственного правительства, таким образом лишив себя право контроля над ним.

Также к негативам он отнес то, что правительство не прибегло к реализации стратегических инициатив реформирования страны, хотя все политические партии, идя на выборы, заявляли о наличии у них пакета необходимых реформ.

Вместе с тем он заметил, что этот парламент работал только год, а обычно парламент первый год “использует на раскачивание”.

Также он проинформировал, что его фонд провел анализ парламентской активности депутатов от всех фракций. Эксперты пришли к выводу, что рейтинг производительности работы депутатов часто не совпадает с их местом в списке. Потому фонд передал каждой политической силе рейтинги депутатов с предложением на их основе формировать новые списки.

Так, в Партии регионов первый номер Виктор ЯНУКОВИЧ в рейтинге активности занимает 149 место из 186, а первое занимает №19 списка Александр ЕФРЕМОВ.

В БЮТ лидер списка Юлия ТИМОШЕНКО занимает 3 место, а возглавляет список активности депутатов №3 списка БЮТ Николай ТОМЕНКО.

В “Нашей Украине” №1 списка Юрий ЕХАНУРОВ занимает 72 место в рейтинге (из 81 места), а возглавляет рейтинг №16 в списке Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ.

В СПУ №1 Александр МОРОЗ занимает 11 место по активности из 33 депутатов, возглавляет рейтинг №25 Сергей МАТВИЕНКОВ.

В КПУ №1 Петр СИМОНЕНКО 2-й, первым в рейтинге - №10 Петр ЦЫБЕНКО.