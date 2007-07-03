Главной проблемой в переговорах о мегаблоке является создание на его базе единой партии, заявляют участники «Правицы»

Главной проблемой в переговорах о создании мегаблока демократических сил является создание на его базе единой партии с участием тех политических сил, которые войдут в блок.

Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН лидеры блока «Рух – Украинская правица»: председатель Народного движения Украины Борис ТАРАСЮК, председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО и лидер Украинской республиканской партии «Собор» Анатолий МАТВИЕНКО.

Б.ТАРАСЮК выразил надежду, что в ближайшие дни между политическими силами будет достигнута договоренность о создании широкого блока демократических сил.

В то же время Б.ТАРАСЮК отметил, что политические силы, которые могут войти в блок, неоднозначно воспринимают вопрос о создании на базе блока единой партии. Это касается и членов НРУ. По его словам, в субботу планируется заседание Центрального провода партии, где, в частности, будет обсуждаться и этот вопрос.

В свою очередь, лидер Украинской народной партии Ю.КОСТЕНКО отметил, что в правом движении еще раньше возник вопрос о создании единой партии правого направления, и к этому процессу приобщилась УРП «Собор». По его словам, «постановка вопроса, которая сейчас возникла в процессе формирования мегаблока относительно единой партии, требует уточнения программных принципов этой политической партии, нас интересует механизм ее формирования и сроки формирования». Ю.КОСТЕНКО заметил, что пока «эти вопросы остаются открытыми, и поэтому мы продолжаем дискуссию».

Лидер УРП “Собор” Анатолий МАТВИЕНКО считает, что национальный интерес сегодня «требует широкого объединения демократических сил и образования мегаблока». По его словам, создание единой партии является “адекватным ответом на потребности национального интереса, но мы должны создавать не холдинг, а создавать идеологическую партию, не партию одного лидера, а демократическую партию». Он считает, что этот вопрос требует дискуссии, и «мы имеем еще несколько дней для того, чтобы согласовать, как такую идеологическую силу противопоставить тем холдингам, которые сегодня практически уничтожают политическую структуризацию в Украине».

Как утверждает Ю.КОСТЕНКО, «Правицу» не «интересует дискуссия вокруг пятерок, десяток, мы говорим о принципиальных вещах». По его словам, главное, что блок должен дать четкий ответ избирателю, какие изменения будут в обществе после прихода его участников к власти. Ю.КОСТЕНКО подчеркнул, что проблемы с созданием блока с участием правых партий, либеральной «Нашей Украины» и гражданского объединения «Народная самооборона» не существует, но когда речь идет о единой партии, то для партий «Правицы» начинаются проблемы с идеологией этой единой партии.

Б.ТАРАСЮК также подтвердил, что все остальные вопросы о создания мегаблока решены, кроме вопроса создания единой партии на базе этого объединения. Он подчеркнул, что этот вопрос не предусматривался в соглашении о создании единого блока демократических сил, которое было парафировано недавно, в том числе с участием «Правицы». По его словам, только съезд партии может принять решение об объединении или о роспуске партии. “Наше законодательство настолько сложное, что оно не предусматривает объединения политических партий, оно предусматривает роспуск, то есть ликвидацию партии, а это достаточно серьезный вопрос для наших партий, которые не являются и не были проектами и привели к восстановлению государственной независимости Украины», - подчеркнул Б.ТАРАСЮК.

Все участники пресс-конференции подтвердили, что сегодня стороны продолжали вести переговоры, в том числе в Секретариате Президента с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и главы Секретариата Виктора БАЛОГИ.

Как сообщал УНИАН, 28 июня лидеры «Нашей Украины» и «Народной самообороны» Вячеслав КИРИЛЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО подписали декларацию о создании единого избирательного блока.

Блок «Рух-Украинска правица» по этому поводу заявил, что «подписание этого документа стало неожиданностью не только для блока «Рух-Украинска правица», но и для других политических сил, которые 7 июня этого года парафировали Соглашение о создании избирательного блока между НСНУ, «Народной самообороной» и блоком «Рух-Украинска правица».