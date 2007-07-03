Табачник считает позорными действия власти Киева по выселению творческих коллективов из помещений, которые “исторически закреплены за ними”

Вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Дмитрий ТАБАЧНИК считает позорными действия городской власти Киева относительно выселения творческих коллективов из помещений, которые они арендуют.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, которую проводили руководители коллективов Национальной капеллы бандуристов Украины, Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. П.Вирского, Национального заслуженного академического украинского хора им. Г.Веревки.

Свой приезд на пресс-конференцию Д.ТАБАЧНИК объяснил необходимостью поддержать позицию руководителей выдающихся творческих коллективов Украины.

Как утверждают руководители творческих коллективов, киевская городская власть хочет выселить их студентов из общежития, которое состоит из четырех квартир, по адресу: ул. Туполева, 16А.

По словам художественного руководителя Национального академического ансамбля танца Украины им. П.Вирского, Героя Украины Мирослава ВАНТУХА, творческие коллективы в этом году получили от Управления по вопросам коммунального имущества приватизации и предпринимательства Шевченковского районного совета в городе Киеве сообщения, согласно которым с 20 февраля 2007 года прекращается аренда нежилого помещения по указанному адресу без права ее продления. Также в сообщении было поставлено требование в 10-дневной срок освободить помещение. На сегодня, по словам художественного руководителя ансамбля, из общежития выселены большинство учеников (50 человек).

Как отметил М.ВАНТУХ, все три коллектива обратились к председателю Шевченковского районного совета Киева Виктору ПИЛИПИШИНУ с просьбой объяснить причины выселения. Однако, по его словам, официального ответа они не получили.

В свою очередь Д.ТАБАЧНИК продемонстрировал журналистам, как он высказался, “двенадцать абсолютно императивных поручений Кабинету министров, связанных с позицией правительства по всем вопросам разрушение культурного пространства в столице Украины”. По словам вице-премьер-министра, «настоящие документы – своеобразная переписка, которая постоянно ведется с киевской властью».

Как отметил Д.ТАБАЧНИК, «эти документы касаются выселения и непредоставления помещения издательству «Мистецтво», волокиты вокруг учебного корпуса Национального университета театра кино и телевидения им. Карпенка-Карого, а также “вопиющих случаев – попытки продать Национальный центр им. Леся Курбаса и выбросить из общежитий творческую молодежь трех прославленных коллективов – Национальной капеллы бандуристов Украины, Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. П. Вирского, Национального заслуженного академического украинского хора им. Г. Веревки – из помещения, которое они занимали 45 лет».

Д.ТАБАЧНИК назвал такие решения городской власти абсолютно необоснованными и нецелесообразными с экономической точки зрения, поскольку они «ничего не дают для поддержки городского бюджета». “А с точки зрения морали – они позорят лицо государства и городской власти», – отметил он.

Вице-премьер-министр также сообщил, что на сегодня правительство приняло решение внести изменения в статью закона о государственном бюджете, которые будут касаться вопросов “продления аренды для творческих коллективов, мастерских художников на принципах конкурса”. Кроме того, Кабинет министров подготовил документ, который будет “сегодня подписан и.о. премьер-министра Николаем АЗАРОВЫМ и направлен в Киевскую городскую администрацию относительно позиции правительства по тем вопросам, которые вызывают возмущение представителей творческой интеллигенции и творческой элиты”.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, правительство считает, что нельзя ставить “на одну ступень” вопрос аренды для бизнесовых структур и творческих коллективов. В подобных случаях, сказал он, органы местной власти будут обязаны – или предоставить учебным заведениям, творческим коллективам равноценное помещение, или “просто оставить в покое те помещения, которые исторически закреплены за ними”.