БЮТ организует 12 июля в Киеве акцию протеста против незаконного строительства

В Киеве 12 июля, в день проведения очередной сессии Киевского городского совета, БЮТ организует акцию протеста по поводу незаконной застройки земельных участков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил депутат Киевского горсовета Виктор НАУМЕНКО на пресс-конференции в УНИАН.

По его информации, акцию планируется начать в 9 часов у стен столичной мэрии.

“Цель акции - продемонстрировать городской власти ситуацию выделения земельных участков под застройку”, - сказал депутат БЮТ.

К участию в мероприятии БЮТ приглашает киевлян, которые имеют информацию о существующих конфликтных участках в столице.

В.НАУМЕНКО отметил, что БЮТ также имеет целью выразить протест против централизации власти в руках мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как сообщал УНИАН, 3 июля в открытом заявлении депутаты БЮТ в Киевсовете обратились к жителям столицы с просьбой сообщить о строительстве, которое ведется без согласия граждан, проживающих в прилегающих к застройке домах.