МАУ за первый месяц эксплуатации авиалинии Киев-Тбилиси-Киев перевезла 1,3 тыс. пассажиров

По итогам первого месяца эксплуатации авиалинии Киев-Тбилиси-Киев авиакомпания «Международные авиалинии Украины» перевезла 1 300 пассажиров.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент МАУ Сергей ФОМЕНКО.

По его словам, в течение первого месяца эксплуатации авиалинии было выполнено 10 собственных рейсов МАУ, при этом средняя пассажирская загрузка самолета достигла 65%. С.ФОМЕНКО сообщил, что до 40% пассажиров на линии Киев-Тбилиси являются транзитными. «В основном, это пассажиры, следующие из России в Грузию транзитом через Украину, что связано с временным отсутствием прямого авиасообщения между Грузией и РФ», - уточнил вице-президент МАУ.

Он также отметил, что в целом по итогам 2006 года количество украинских туристов, посетивших Грузию, составило 16 тыс. 872 человека, что на 4,2% больше, чем в 2005 году.

В свою очередь советник председателя Государственной службы туризма и курортов Бронислав ОМЕЦИНСКИЙ выразил надежду, что количество пассажиров на линии Киев -Тбилиси - Киев будет продолжать расти. «Наличие в Грузии прекрасных горнолыжных и морских курортов является предпосылкой для увеличения потока украинских туристов в эту страну. В случае дальнейшего роста спроса на перелеты в Грузию можно будет говорить о запуске чартерных авиарейсов между Киевом и Тбилиси», - сказал Б.ОМЕЦИНСКИЙ.

Как отметил директор по продажам в Украине авиакомпании МАУ Дмитрий ШИНКАРЧУК, на сегодняшний день рейсы Киев-Тбилиси-Киев уже рентабельны. По его словам, загрузка рейсов из Киева в Тбилиси и в обратном направлении является сбалансированной. Он также сообщил, что стоимость билета на перелет из Киева в Тбилиси составляет от 200 долл. плюс аэропортные сборы.

Как сообщал УНИАН, 8 июня МАУ открыла новый регулярный рейс между Киевом и Тбилиси. Рейсы выполняются на самолетах Боинг-737 три раза в неделю. В дальнейшем предполагается увеличить частоту полетов до четырех раз в неделю.

При этом рейсы в аэропорту "Борисполь" стыкуются с утренними рейсами МАУ в крупнейшие города Западной Европы.

На протяжении летнего сезона рейсы будут выполняться трижды в неделю собственным авиапарком по понедельникам, средам и пятницам из Киева и, соответственно, по вторникам, четвергам и субботам - в обратном направлении, и два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям - совместно с партнером МАУ, авиакомпанией «Грузинские авиалинии» (Air Zena).

Планируется также открытие прямых рейсов из Киева в Батуми.

Справка УНИАН. ЗАО "Международные авиалинии Украины", второй по величине пассажирский авиаперевозчик в Украине, создано в ноябре 1992 года.

Компания выполняет еженедельно более 250 рейсов в 15 городов Западной и Северной Европы из Киева, Львова, Одессы и Симферополя.

В госсобственности находится 61,6% уставного фонда компании, 22,5% принадлежит австрийской Аustrian Airlines, 9,9% - Европейскому банку реконструкции и развития, 6% - международной лизинговой компании AerCap.