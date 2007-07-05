Если бы выборы в ВР состоялись в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы 6 партий и блоков - соцопрос

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы 6 партий и блоков: Партия регионов, Наша Украина, Блок Юлии Тимошенко, Коммунистическая партия, “Народная самооборона” (если бы шла отдельно на выборы) и Прогрессивная социалистическая партия.

Такие результаты социологического опроса обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель совета директоров Института политических и социологических исследований им. Т.Г.Шевченко Владимир БОНДАРЕНКО.

Он информировал, что исследование было проведено Институтом с 25 июня по 1 июля 2007 г. Гражданам задавался вопрос: “За какую партию или блок политических партий Вы бы проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье?”.

Согласно полученным данным, за Партию регионов сейчас отдали бы свои голоса 26,3% респондентов, за БЮТ – 22,7%, Блок “Народная самооборона Юрия Луценко” – 2,1%, партию “НСНУ” – 10,2%, КПУ – 3,1%, ПСПУ – 2,1%.

Среди других партий и блоков, которые в соответствии с проведенным опросом, скорее всего, не преодолевают 3% барьер для прохождения в парламент, СПУ, которая набирает 1,3% голосов избирателей; Народная партия (Владимира ЛИТВИНА) – 1,2%; избирательный блок “Рух-Украинская правица” в составе Народного руха Украины, Украинской народной партии – 1,1%; Украинская республиканская партия – 0,2%; ВО “Свобода” – 0,01%.

При этом, за другую партию отдали бы свои голоса 1,4% респондентов, против всех высказались 5,1%. Пока не определились - 13,4% опрошенных. 9,79% заявили, что вообще не пойдут на выборы.

Методом интервью во всех регионах Украины были опрошены 2 тыс. 27 респондентов в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки составляет 2,4%.