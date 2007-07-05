Первая десятка блока «Наша Украина – Народная самооборона» формировалась по результатам социсследования - Луценко

Первая десятка избирательного списка блока «Наша Украина – Народная самооборона» формировалась в соответствии с результатами специально проведенного социологического исследования.

Об этом заявил лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Президент пользуется поддержкой около 20% среди всех избирателей Украины и около 90% - среди демократически ориентированных избирателей. Сразу за ним идут те политики, которые включены в первую пятерку. Вячеслав КИРИЛЕНКО имеет около 15-16% поддержки, за ним следуют ЯЦЕНЮК и ГРИЦЕНКО. Все это отражено в первой пятерке», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, включение главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ в первую десятку списка также подтверждается уровнем доверия избирателей к этому политику. «Возможно, для вас было новостью, но господин БАЛОГА тоже пользуется поддержкой. Мне как человеку, который занимается политикой давно, это понятно. Как бы кто ни относился к фигуре господина БАЛОГИ, но именно он является тем человеком, который организовал команду Президента и остановил реванш, который, казалось, охватил все сферы украинской жизни. Очевидно, именно за это избиратели уважают его как менеджера, который сумел организовать пропрезидентский лагерь», - предположил лидер «Народной самообороны».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, 10 партий подписали Декларацию объединения демократических сил, формирования единого избирательного блока и единой политической партии.

Решение идти на выборы вместе приняли: «Наша Украина», «Вперед, Украина!», НРУ, УНП, УРП «Собор», ХДС, Европейская партия, «Пора», КУН, Партия защитников Отчизны.

Мегаблок демократических сил будет носить название «Наша Украина – Народная самооборона».

Участники мегаблока, как сказано в Декларации, «берут на себя обязательство обеспечить образование единой демократической политической партии – выразителя и поборника национальных приоритетов развития и европейских социально-экономических и политических стандартов в Украине».

Кроме того, в соответствии с договоренностями, избирательный штаб блока возглавит глава Секретариата Президента Украины В.БАЛОГА.

Первая десятка избирательного списка блока на сегодняшний день выглядит так: Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК, Ольга ГЕРАСИМЬЮК, Виктор БАЛОГА, Ксения ЛЯПИНА, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Владимир АРЬЕВ.