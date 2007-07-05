Украина подготовила заявку в Глобальный фонд на получение гранта в размере почти 95 млн. долл. на борьбу с туберкулезом

Неправительственные организации совместно с государственными учреждениями Украины подготовили заявку в Глобальный фонд (ГФ) по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией на получение пятилетнего гранта в размере 94,683 миллиона долларов на преодоление эпидемии туберкулеза в стране.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель Офиса Организации по оптимальным технологиям в области здравоохранения (РАТН) Екатерина ГАМАЗИНА.

«Результаты рассмотрения заявки станут известны осенью этого года, а в случае ее одобрения Украина с конца 2008 года сможет получать средства», - сказала Е.ГАМАЗИНА.

По ее словам, целью заявки в ГФ является снизить в Украине заболеваемость и смертность от туберкулеза среди наиболее уязвимых групп населения. «Общая стратегия программы состоит в усилении основных элементов Общенациональной программы противодействия заболеваемости туберкулезом, что позволит достигнуть глобальных целей по выявлению 70% больных туберкулезом и завершить лечение 80% пациентов от количества выявленных случаев»,- уточнила руководитель Офиса РАТН.

В заявке содержится семь основных задач: улучшение качества предоставления услуг и увеличение географического охвата стратегией; усиление управления, мониторинга и возможностей оценки Национальной программы по контролю за туберкулезом; усиление работы сети бактериологических лабораторий в гражданском секторе и пенитенциарной системе; внедрение в четырех пилотных регионах системы контроля за туберкулезом с множественной стойкостью к лекарствам; внедрение общей деятельности по борьбе с туберкулезом и ВИЧ; расширение и совершенствование контроля за туберкулезом в учреждениях пенитенциарной системы; поддержка расширения Стоп-ТБ-стратегии с помощью технологий адвокаций, коммуникаций и социальной мобилизации.

Общественные эксперты считают, что Украина имеет высокий шанс на одобрение своей заявки в Глобальном фонде. «В 2003 и 2005 годах заявка Украина не была одобрена, а в этот раз, учитывая качество подготовки заявки, есть высокие шансы получить безвозмездный грант», - сказал председатель правления Фонда «Гражданское движение «Украинцы против туберкулеза» Виталий РУДЕНКО. Он уточнил, что на получение средств также претендуют Индия и Китай.

Справка УНИАН. Глобальный фонд борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией является уникальным финансовым инструментом для поддержки развивающихся стран в борьбе с этими болезнями. Бюджет Фонда формируется за счет взносов стран-доноров.