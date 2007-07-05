Журнал “Профиль” приостанавливает свой выход до 25 августа в связи со сменой владельца.

Как сообщил президент холдинга «Главред-Медиа» Виктор ШЛИНЧАК, соглашение между издательским домом «Профит Пресс» и холдингом «Главред-Медиа» о передаче имущественных и интеллектуальных прав на издание журнала «Профиль-Украина» подписано поздно вечером 4 июля.

«Еще около месяца будут продолжаться предварительные организационные моменты, связанные с переоформлением прав. Следующий номер журнала появится 25 августа. Это будет совсем другой журнал с совершенно другой концепцией», - сказал В.ШЛИНЧАК, добавив, что стоимость сделки составила 2 млн. грн.

Вместе с тем, по его словам, издатели намерены компенсировать потери читателей, получающих журнал по предварительной оплате, «за счет увеличения страниц». «С 25 августа журнал будет выходить на 72 страницах. Я думаю, что до конца года мы таким образом компенсируем всем подписчикам то, что они не смогут читать «Профиль» буквально полтора месяца», - пояснил он.

Соучредитель издательского дома «Профит Пресс» Александр МОРЕВ сообщил, что с 31 декабря 2006 года журнал «Профиль-Украина» прекратил свое сотрудничество с российским «Профилем». «Но это не мешает нашим партнерам в дальнейшем эти отношения возобновить», - сказал он.

В свою очередь новоназначенный главный редактор журнала Алена ГРОМНИЦКАЯ добавила, что утвержден новый слоган журнала: «Оглянись по сторонам!». «Мы будем подавать события Украины под другой точкой зрения – в профиль. И все фотографии политиков у нас будут публиковаться только в профиль», - сообщила она.

А.ГРОМНИЦКАЯ также сообщила, что в соответствии с традициями 25% журнальной площади будет отводиться под рекламные материалы.

В.ШЛИНЧАК подчеркнул, что покупка журнала «Профиль» продиктована тенденцией укрупнения медиа-бизнеса в Украине и не связана с предстоящей избирательной кампанией. «До конца года в состав холдинга войдут еще три издания», - сказал он, не уточняя, о каких СМИ идет речь.

Справка УНИАН. Холдинг «Главред-Медиа» создан в июне 2006 года. В состав медиа-группы входят журналы «Главред», «Телекритика», газеты «Новая», «Известия в Украине», а также три интернет-проекта.

ИД «Профит Пресс» создан в 2003 году. Издает журналы «Профиль Украина» и «Commercial Real Estate UA».