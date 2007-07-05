«Народная партия Новая Украина» и «Нацкомитет по борьбе с коррупцией» инициируют референдум в защиту прав пайщиков потребкооперации

Политическая партия «Народная партия Новая Украина» и Всеукраинская общественная организация «Национальный комитет по борьбе с коррупцией» начали подготовку к проведению референдума с целью защиты прав пайщиков потребительской кооперации.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Комитета Вадим ЧЕРНЫЙ.

По его словам, более 12 миллионов пайщиков «были обмануты при распределении земли».

«Комитет столкнулся с такой коррупционной схемой, в которой задействованы сотрудники правоохранительных органов, суда, органов государственной власти, должностные лица высшего уровня. Из-за невыполнения своих функций такие служащие нивелируют какие-либо стремления защитить нарушенные права граждан Украины”, - сказал В.ЧЕРНЫЙ.

По данным Комитета, с 1991 года количество пайщиков сократилось с 12 млн. 305 тыс. до 500 тыс. человек. При этом в Комитете отмечают, что каждый пайщик, исключенный из списков организации, имеет право «на свою часть имущества Центрального союза потребительских обществ Украины», которая составляет около 20 тыс. грн.

В.ЧЕРНЫЙ также отметил, что с целью защиты прав пайщиков потребительской кооперации на всеукраинский референдум планируется вынести следующие вопросы:

возврат земли, имущества, которые принадлежали колхозам и совхозам и которые незаконно разделены между пайщиками и теми лицами, которые к этому не имеют никакого отношения;

возврат в государственную собственность газовых и нефтяных скважин, месторождений руды;

возврат в госсобственность всего проданного имущества, которое ранее принадлежало профсоюзам, а также предприятий, приватизированных по имущественным сертификатам;

Национальному банку открыть накопительный счет на каждого гражданина и на каждого новорожденного ребенка. На эти счета государство ежемесячно будет направлять 50% средств, полученных от передачи имущества предприятий, земли в управление, аренду;

пользование газом, электроэнергией для граждан Украины в частных домах, квартирах, общая площадь которых не превышает 200 кв. метров, является бесплатным;

сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, суда, которые незаконно принимали решения относительно отказа от открытия уголовных дел или закрытия уголовных дел в связи с отсутствием состава преступления, или принимали другие судебные решения, которые лишали прав пайщиков на имущество потребительских обществ, приговорить к 10 годам лишения свободы;

всех сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, суда, органов государственной власти, которые в какой-либо способ оказывали давление на работников контролирующих и правоохранительных органов в пользу должностных лиц системы потребительской кооперации, осудить к 10 годам лишения свободы;

судью, который сознательно вынес незаконное решение, которое привело к тяжелым последствиям, приговорить к 10 годам лишения свободы;

вернуть в госсобственность все общежития, независимо от формы собственности. Приватизировать жилую площадь в таких общежитиях на проживающих в ней. Вернуть в госсобственность распроданные предприятиями общежития и возобновить выселенных из них жителей и приватизировать жилую площадь, на которой они были прописаны до момента выселения;

все детские сады, в том числе проданные, вернуть в государственную собственность;

стоянки для транспортных средств частных владельцев на улицах города, поселка являются бесплатными;

пляжи, скверы принадлежат народу Украины и пользование ими бесплатное;

признать незаконным установление 3% барьера для прохождения политической партии в Верховную Раду Украины;

народные депутаты осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Украины, во время голосования в зале заседаний каждый из них пользуется только своей карточкой;

лишить народных депутатов неприкосновенности;

ограничения относительно количества нотариусов не допускаются;

подлог, подделка или другая фальсификация выборов, препятствование свободному осуществлению гражданами права выбирать и быть избранным или другие нарушения избирательных прав граждан или осуществление других противоправных действий по вопросам проведения референдума – приговорить к 15 годам лишения свободы без права на амнистию;

отметить часть 3 статьи 5 Закона Украины «О всеукраинском референдуме» относительно перечня вопросов, которые не могут выноситься на всеукраинский референдум.