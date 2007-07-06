Кабмин затягивает с решением проблемы госзакупок с целью ликвидировать систему общественного контроля в этой сфере – Ляпина

Кабинет Министров Украины может элементарно решить проблему с государственными закупками, однако не спешит с решением проблемы, используя эту тему для того, чтобы ликвидировать систему общественного контроля над госзакупками.

Такое мнение выразила народный депутат V созыва ВР Ксения ЛЯПИНА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению депутата, на сегодняшний день ситуация в системе госзакупок несет угрозу национальной безопасности из-за того, что, с одной стороны, не могут быть реализованы капиталовложения, преимущественно средних и мелких предприятий, а с другой - не могут производиться жизненно важные работы.

В частности, К.ЛЯПИНА отметила, что на сегодняшний день для того, чтобы войти в каталог участников тендерных процедур предприятию необходимо заплатить около 7 тыс. грн. «Кем-то было принято решение о цене включения в этот каталог в размере около 7 тысяч грн.», - отметила К.ЛЯПИНА, подчеркнув, что вряд ли средний или мелкий предприниматель может заплатить такие деньги. «Почему не реализуются сейчас мелкие капиталовложения, закупки мелкие. Прежде всего потому, что мелкий и средний бизнес, который мог бы реализовать эти мелкие закупки, просто не может принять участия в таких дорогих процедурах… Поэтому вместо того, чтобы способствовать конкуренции при госзакупках, создали барьер на пути такой конкуренции. Вокруг крупных закупок шума нет – там, где на миллиарды гривен, шум есть вокруг мелких закупок по тому, что большой бизнес не интересуется ремонтом школы за 35 тысяч, а малый бизнес, который мог бы выполнить эту работу, не может принять участие из-за цены», - отметила К.ЛЯПИНА.

По ее мнению, Кабинет Министров может установить регулированные цены на все услуги, которые касаются госзакупок. «Кабмин может принять решение, что это регулированные цены, издать постановление и установить, к примеру, 30 или 50 гривен, и разблокировать сферу госзакупок», - завила К.ЛЯПИНА, подчеркнув, что в Наблюдательном совете Тендерной палаты правительство имеет делегированных представителей – от АМК, Минфина, Минюста и ГлавКРУ.

К.ЛЯПИНА сообщила, что уже дважды писала заявление о сложении полномочий первого вице-президента Тендерной палаты, однако эти заявления удовлетворены не были. Она призвала других заместителей, которые, как и она, не принимали участия в принятии решений палатой, сложить свои полномочия.

«Таким образом, мы приведем ситуацию к тому, что Наблюдательный совет, который по закону может созывать съезд, вынужден будет созвать такой съезд и тогда уже будет избрано легитимное руководство, которое будет принимать легитимные решение. Я думаю, после этого будет разблокирован вопрос госзакупок и проблема будет снята», - подытожила К.ЛЯПИНА.

Напомним, первый заместитель главы Секретариата Президента, представитель главы государства в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК считает, что навести порядок в системе госзакупок правительство может уже сейчас. Он убежден, что уже принятое решение о создании государственного сайта для размещения информации о закупках нужно «довести до ума», также уже можно решить вопрос о сокращении сроков подачи документов и их обработки, о создании местных комитетов по госзакупкам.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 27 июня договорились о проведении внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны для определения механизма тендерных закупок на время до принятия соответствующего закона новоизбранным парламентом.

Ранее, 7 июня т.г., министр экономики Анатолий КИНАХ сообщил, что Министерство экономики Украины инициирует возвращение контроля над государственными закупками правительству.

13 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что считает неэффективной и криминализированной действующую редакцию закона о государственных закупках.

По словам В.ЮЩЕНКО, изменения в закон о госзакупках были поддержаны действующей властью. При этом он указал на то, что сегодня контролирующие органы в сфере госзакупок - Тендерную палату Украины и Антимонопольный комитет - возглавляют представители правящей коалиции.

13 июня на заседании Кабинета Министров премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что «сегодня вся страна страдает от того, что принят несовершенный законопроект о госзакупках, который вступил в силу в 2006 году».

Как заявил 15 июня председатель Правления Тендерной палаты Украины Владимир ЛАБА, Тендерная палата Украины выявила с начала года нарушение законодательства при использовании государственных средств их распорядителями на сумму 10,497 млрд. грн., что составляет 96,5% исследованных с начала года госзакупок.