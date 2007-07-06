Мать обвиняемого в убийстве просит расследовать факты применения пыток к ее сыну во время досудебного следствия

Мать обвиняемого в убийстве Александра Воскобойника Ефросинья ВОСКОБОЙНИК просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и генерального прокурора Алексанра МЕДВЕДЬКО направить в город Шостка (Сумская область) независимую комиссию по расследованию фактов применения к ее сыну пыток в ходе досудебного следствия.

Об этом Е.ВОСКОБОЙНИК сделала соответствующее заявление сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Она рассказала, что 4 сентября прошлого года в Шостке в собственной квартире был найден мертвым с 11 ножевыми ранениями один из местных тренеров по плаванию, а 26 сентября по подозрению в совершении данного преступления был задержан ее сын Александр, который за 4 дня до убийства пришел из армии.

При этом Е.ВОСКОБОЙНИК подчеркнула, что "4 сентября мой сын находился дома, никуда не выходил, и есть свидетели, которые подтверждают этот факт". Однако, по ее словам, данное обстоятельство следствием не было принято во внимание.

Кроме того, мать обвиняемого сообщила, что 2 июля в Шосткинском горрайсуде прошло первое судебное слушание по сути уголовного дела А.ВОСКОБОЙНИКА. В результате суд принял решение отправить дело на доследование.

Е.ВОСКОБОЙНИК также отметила, что в ходе заседания ее сын заявил суду о том, что его обвинили в убийстве, требовали признать вину, написав "добровольное признание". При этом, по словам матери, ее сын заявлял суду о том, что на допросах сотрудники милиции его жестоко избивали, "учили, как нужно говорить и что показывать во время следственного эксперимента".

В тоже время, как отметила Е.ВОСКОБОЙНИК, до настоящего момента следствие не нашло орудия убийства, экспертиза крови, найденной на одежде сына, не подтвердила ее принадлежности убитому, видеокассета с места воспроизведения событий, как установил суд, опечатывалась без присутствия понятых.

Присутствовавшие на пресс-конференции народный депутат Украины 5-го созыва Геннадий УДОВЕНКО, а также председатель общественной организации "Комитет противодействия коррупции и организованной преступности" Андрей ОСИПОВ отметили, что по обращению Е.ВОСКОБОЙНИК предпринимали ряд попыток поставить в известность о случившемся с ее сыном как руководство прокуратуры и милиции Сумской области, так и Генпрокуратуру, МВД. Однако надлежащей реакции не последовало.