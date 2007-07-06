Мировые звезды скажут «Нет!» глобальному потеплению

7 июля 2007 пройдет экстраординарное действие, направленное на борьбу против глобального потепления. Серия концертов Live Earth («Живая Земля») станет своеобразным открытием новой всемирной кампании против климатических изменений. Живая Земля является частью программы Save Our Selves ("Спасем себя сами"), инициированной известным борцом с глобальным потеплением, бывшим вице-президентом США Альбертом Гором. К акции подключились международные Зеленые организации, такие как Альянс по защите климата, Климатическая группа, а также многие Зеленые партии и экологические организации. Главная цель мероприятия – привлечь внимание мировой общественности и правительства всех стран к глобальной проблеме – изменению климата.

Live Earth начнется в Сиднее (Австралия) и охватит все континенты, заключительная стадия концерта пройдет в Нью-Йорке. На центральных площадях и лучших концертных площадках Лондона, Нью-Йорка, Сиднея, Токио, Шанхай, Йоханнесбурга, Рио-де-Жанейро, Нью-Джерси и Гамбурга звезды мировой эстрады скажут «НЕТ!» глобальному потеплению. По словам Гора, это грандиозное представление будет транслироваться в 100 странах мира и посмотреть его смогут более 2 млрд. человек. "Живая Земля" дает нам беспрецедентную возможность достаточно долго подавать сигнал SOS, а потом довести до каждого человека информацию о том, как решать проблемы экологии", – сообщил ранее Альберт Гор. «Зеленую» акцию поддержали более сотни звезд мировой величины, таких как Мадонна, Ленни Кравитц, Red Hot Chili Peppers, Black Eyed Peas и др.

Партия Зеленых Украины считает данное мероприятие важным шагом в борьбе за спасение жизни на планете. Только объединив усилия, мы сможем остановить глобальные катастрофы и сберечь мир, уверены украинские Зеленые. Концерт будет транслироваться в течение 24 часов в эфире многих телевизионных каналов мира. В Украине концерт будет транслироваться телеканалом «Тонис» (начало в 10.00) и на сайте Партии Зеленых Украины greenparty.ua