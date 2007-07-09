Сеть BROCARD растет каждый месяц

Утроить количество магазинов – такой план развития розничной сети на 2007 год приняла и воплощает компания ООО «Брокард-Украина».

За истекшие 5 месяцев этого года селективная парфюмерно-косметическая сеть магазинов BROCARD пополнилась 5-ю новыми магазинами в Полтаве, Одессе, Николаеве, Днепропетровске и Луганске.

«В июне мы готовим к открытию магазин в Виннице, а к концу года планируем открыть еще магазины в Харькове, Днепропетровске, Донецке, Кривом Роге, Львове, Черновцах, Ивано-Франковске и ряде других городов», – говорит Юрий Гаткин – директор представительства Brocard Parfums GmbH в Украине. Решение о значительном расширении сети было принято на основании показателей роста рынка и новой стратегии компании, предполагающей вхождение в города с населением от 300 тыс. и выше.

Наряду с ростом сети BROCARD расширяется и ассортимент продукции в магазинах. В каждом магазине представлены парфюмерия, декоративная косметика и средства по уходу за кожей более 200 мировых брендов класса селектив и бридж. В 2007 году абсолютной сенсацией стало появление в сети таких нишевых брендов, как Creed, Amouage, Carthusia, Miller Harris, Nobile 1942, Rance. Марки Cellcosmet&Cellmen и Lazartique представлены в BROCARD на эксклюзивных правах.

«Мы высоко ценим наших покупателей – это современные, динамичные и свободные в своих предпочтениях люди. Наш рынок растет не только благодаря доходам покупателей. Они создают его сегодня благодаря новой культуре потребления, новым позитивным эмоциям и стремлению к красоте и гармонии», – говорит директор ООО «Брокард-Украина» Людмила Севрюк.

Компания «Брокард-Украина» работает в Украине с 1997 года. Открывшийся в 2002 году магазин площадью более 500 кв. м в ТЦ «Глобус» (г. Киев), ознаменовал собой новую эру розничного парфюмерно-косметического рынка Украины. Свободный доступ клиентов к товару, open service, стал с этого времени концепцией организации торговли всех магазинов BROCARD. В 2006 году сеть стала обладателем престижной награды «ВЫБОР ГОДА». По результатам независимых исследований, сеть BROCARD имеет одни из самых высоких показателей по качеству обслуживания на розничном рынке Украины.

«Мы позиционируем себя как селективная сеть. И это значит, что мы гарантируем потребителю широкий ассортимент всемирно известных марок класса люкс, высокое качество продукции и недостижимый нашими конкурентами сервис. Где бы Вы не встретили магазин BROCARD (в Киеве или Запорожье) – Вы увидите единые стандарты самого высокого уровня», – говорит Виктория Волкова – начальник отдела рекламы и PR ООО «Брокард-Украина».

Объемы украинского рынка косметики и парфюмерии в 2006 году составили более 1,8 млрд долларов США, при этом темпы роста в 2005-2006 годах составили более 30%. По прогнозам специалистов, к концу 2007 года объем украинского рынка может составить более 2,7 млрд долларов США (данные центра независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ" от 15 мая 2007). Компания BROCARD с уверенностью заявляет, что в течение ближайших двух лет оборот компании вплотную приблизится к 100 млн долларов США.