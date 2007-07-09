Пострадавшие от аферы «Элита-Центр» требуют юридического подкрепления механизма передачи жилья инвесторам

Пострадавшие от аферы компании «Элита-Центр» требуют юридического подкрепления механизма передачи жилья инвесторам.

Об этом сообщила член общественной организации «Центр правозащиты» Елена РЕЗНИЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, на сегодняшний день ни у одного потерпевшего нет юридических оснований на получение жилья.

Как отметила Е.РЕЗНИЧЕНКО, Киевский городской совет в марте 2006 года для решения проблемы пострадавших от аферы «Элита-центр» выделил 19 земельных участков. Из этих участков 13 были определены как пригодные для строительства жилья. По данным инвесторов, на этих площадках можно рассчитывать только на 500-600 квартир, а количество пострадавших составляет 1754 человека. При этом, сказала она, 50 тыс. кв. м, обещанных киевской властью, не решат проблем пострадавших, поскольку неизвестно, какое количество квартир и кому передадут.

Частные инвесторы, говорилось на пресс-конференции, настаивают на пересмотре условий инвестиционных конкурсов строительства жилья. По их данным, согласно существующим условиям, победитель конкурсов передает не менее 25% жилья КГГА, которая никаких обязательств перед вкладчиками не имеет.

Пострадавшие от аферы «Элита-Центр» в ноябре и декабре прошлого года обращались в суд с требованием пересмотреть условия конкурсов, однако дело до сих пор не рассмотрено.

При этом они предоставляли Киевской мэрии предложения относительно решения проблемы другими путями, но они не получили поддержки власти города.

В свою очередь, представитель от потерпевших в инвестиционной комиссии КМДА по решению проблемы «Элита-Центр» Сергей ЦИБЕНКО отметил, что, по состоянию на 1 июля т.г., не было утверждено согласованной схемы по обеспечению пострадавших жильем. По его мнению, должен быть разработан законодательно закрепленный механизм для предоставления жилья абсолютно всем вкладчикам «Элиты-Центр», согласно которому инвесторы получили бы юридические основания для получения квартир.

По словам инвестора, две из трех схем передачи квартир вкладчикам, предложенные КГГА, предусматривают выплату налога в размере 30% стоимости квартиры, что неприемлемо для пострадавших.

С.ЦИБЕНКО сообщил, что вкладчики подготовили свои предложения, которые будут переданы инвестиционной комиссии КГГА в ближайшее время.

Как сообщили инвесторы после пресс-конференции, одна из схем заключается в том, что КГГА должна подписать мировое соглашение с пострадавшими, которое бы освободило их от уплаты 30%-го налога. При этом передача жилья вкладчикам могла бы регламентироваться трехсторонним инвестиционным соглашением между КГГА, пострадавшими и застройщиком.

Инвесторы также сообщили о том, что заявление Киевского мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его заместителя Виталия ЖУРАВСКОГО о выполнении своих обязательств перед вкладчиками и согласовании списка из 260 человек для предоставления жилья с представителями пострадавших, сделанное 5 июля в интервью ТРК «Киев», не соответствует действительности.

«На сегодня нет списка, согласованного с членами инвесткомиссии. Кто в этом списке, нам неизвестно», - сказала Е.РЕЗНИЧЕНКО.

Пострадавшие от аферы «Элита-центр» требуют от столичной власти опубликования этого списка.

По словам частного инвестора Елены ПЕТРОВОЙ, вкладчики не против определения наиболее малообеспеченной категории из пострадавших для предоставления им жилья в первую очередь, при этом обеспечив прозрачность этой процедуры. Инвесторы считают, что список людей, которые получат жилье в первую очередь, должен утверждаться отдельным распоряжением мэра.

Как сказала Е.ПЕТРОВА, из 180 семей только 16 получили временное жилье в обжещитиях. При этом у них нет никакой юридической привязки, что они попадут в списки и получат жилье через 2,5 года.

Она также продемонстрировала журналистам квитанции на коммунальные услуги, заметив, что, вопреки обещаниям киевской власти о бесплатном проживании в общежитии, люди за него платят.

Как сообщал УНИАН, 25 мая инвестиционная комиссия Киевской городской государственной администрации объявила условия инвестиционных конкурсов строительства домов на четырех участках для пострадавших от аферы «Элита-Центр»: по просп. Правды, 5, ул. Лайоша Гавро, ул. Лукьяновской и ул. Гарматной, 39-г.

3 марта КГГА уже объявляла 6 инвестиционных конкурсов строительства жилья для пострадавших от аферы «Элита-Центр» по адресам: ул. Драгоманова, 40, Ревуцкого, 7-в, Оноре де Бальзака, Викентия Беретти, 4-а, Радунской, 28-32, Хорольской, 1-а.

В результате строительной аферы «Элита-Центр» в Киеве пострадали более 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в сооружении домов в различных районах столицы, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебное следствие установило факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, которые были получены мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.