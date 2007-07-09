Тендерная палата не имеет отношения к сбору средств за внесение в каталог участников тендерных процедур - Лаба

Тендерная палата Украины не имеет никакого отношения к установлению и сбору платы за включение в каталог участников тендерных процедур.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава правления Тендерной палаты Владимир ЛАБА.

«Тендерная палата – общественная организация и никоим образом не собирает по 7 тысяч гривен за внесение в каталог», - заявил В.ЛАБА.

По его словам, средства собираются хозрасчетным предприятием «Информационный бюллетень» в соответствии с калькуляцией на предоставление услуг, и это коммерческий вопрос этого предприятия.

Как сообщал УНИАН, народный депутат V созыва, бывший первый вице-президент ТП Ксения ЛЯПИНА заявляла, что из-за высокой, по ее мнению, платы за внесение в каталог участников тендерных процедур – 7 тыс. грн. - представители малого бизнеса ограничены в возможностях участвовать в тендерах.