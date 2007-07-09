Победа на выборах сил «оранжевой» коалиции может ухудшить сотрудничество между Украиной и Россией -Глазьев

Победа на досрочных выборах в ВР политических сил «оранжевой» коалиции может привести к осложнению сотрудничества между Украиной и Россией в ряде сфер.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил депутат Государственной думы Российской Федерации, руководитель Национального института развития Сергей ГЛАЗЬЕВ.

«Если победит оранжевая коалиция, я думаю, что нас ждет длительный период выяснения отношений», - сказал он.

По словам С.ГЛАЗЬЕВА, на сегодняшний день политические силы «оранжевой» коалиции нельзя назвать демократическими, поскольку они «развязали в Украине государственный, антидемократический переворот, ориентированный на захват власти».

В частности, по словам депутата Госдумы РФ, осложнится решение вопроса о формировании Единого экономического пространства. «Это плохо, потому что формирование Единого экономического пространства завершается, и фактически мы ждем только Украину», - сказал С.ГЛАЗЬЕВ.

По его словам, отказ Украины от вхождения в ЕЭП позволит «Газпрому» повышать цены на газ, что лишит украинскую сторону возможности требовать от России такие же условия доступа к энергоресурсам, которые имеют российские предприятия. «Все это обернется ухудшением социально-экономического положения в Украине», - сказал он.

При этом, считает С.ГЛАЗЬЕВ, если при власти останутся силы, которые входят в коалицию национального единства, то им тоже будет необходимо в краткие сроки решать этот вопрос.

«С другой стороны, сохранение нынешней коалиции тоже не обещает легкого будущего. Ей нужно тоже по этим вопросам как можно скорее определяться», - сказал он.