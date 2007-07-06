Туроператоры заявляют об ужесточении процедуры выдачи виз украинским гражданам в страны Шенгенской зоны.

В частности, как заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор по туризму турфирмы «Албиз Тур» Елена НЕМЕНЬШАЯ, «когда в очередной раз 2 или 3 недели назад прозвучала информация об упрощении визового режима со странами Шенгена, что произойдет в январе 2008 г., буквально на следующий день мы со своей стороны почувствовали ужесточение (в оформлении виз – УНИАН) всех посольств Шенгенского соглашения».

По ее словам, в частности, моментально увеличился срок оформления визы, добавились документы, которые турист должен предъявить для получения визы.

В качестве примера она назвала Грецию, для получения визы в эту страну в прошлом году необходимо было собрать 10 документов, а в текущем - 13, это касается Испании, Италии и Франции.

«Ты работаешь, как на минном поле, когда работаешь со странами Шенгена, и точно также клиент – он до последнего момента не знает - поедет он или нет. Люди слышат одно в СМИ, мы попадаем в другую ситуацию, получается, что виноват туроператор», - отметила Е.НЕМЕНЬШАЯ.

Как считает глава Всеукраинской Ассоциации туроператоров Украины Игорь ГОЛУБАХА, «наше желание быстро вступить в Европейское содружество, заявления о том, что мы вот-вот стоим на границе ЕС, не совсем соотносятся с теми требованиями, которые предъявляют к туристам консульства стран ЕС». По его словам, от туристов в консульствах не просто требуют огромное количество документов для получения турвизы - зачастую требования неприемлемы. Как правило, консульство требует подтверждение финансовой способности туриста – это могут быть travel-чеки или копии кредитной карточки, справка из банка о депозите, однако турист еще должен предоставить отчет за полгода о затратах со своего счета. «Безусловно, не каждый человек желает нас ознакамливать со своими затратами и средствами, которые они проводят по своим кредитным картам», - заявил он. При этом, по его словам, бороться с этим сложно, потому что официально в консульствах не говорят о необходимости предоставлять отчет о движении финансовых средств на счете.

Как сообщил И.ГОЛУБАХА, в связи с ужесточением оформления виз, туроператоры вынуждены сворачивать свои чартерные программы, и нести убытки. В частности, в связи ростом числа туристов в Грецию в прошлом году в 1,9 раза, в этом году туроператоры запланировали туда в 3 раза больше чартерных рейсов, однако отказались от многих. «Сегодня по Греции чартерные программы сокращены в 2 раза, и возможно, это не конец», - отметил директор туркомпании «ІT Service» Дмитрий ИГНАТЬЕВ.

При этом спрос туристов на визиты в Европу растет, поскольку украинцы пресытились Турцией и Египтом, сообщил И.ГОЛУБАХА, и несмотря на ужесточение выдачи виз, растет поток туристов туда, в частности, в 1,5-2 раза в этом году.

В то же время, по словам Д.ИГНАТЬЕВА, в Росси ситуация кардинально иная, им оформляют визы за 2-3- дня. «Видимо, у них есть подписанные соответствующие соглашения с ЕС, а у нас нет», - отметил он.

«Наверное, что те переговоры, которые прошли по упрощению визового режима, как-то не так влияют на процессы сотрудничество ведущих туроператоров и консульств. Не так консульств, как органов власти стран ЕС, которые дают рекомендации своим консульствам в Украине», - заявил И.ГОЛУБАХА.

Как считают туроператоры, проблему необходимо решать на государственном уровне, поскольку консульства зарубежных государств только выполняют предписания вышестоящих органов в своих странах.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Украина и Европейский Союз, по итогам заседания Совета по вопросам сотрудничества в Люксембурге, подписали соглашение об упрощении визового режима.

Соглашение об упрощении визового режима предусматривает, в частности, облегчение на взаимной основе выдачи виз для лиц, которые намерены находиться в стране сроком до 90 суток, на 180 суток.

В документе обусловлена фиксированная цена визового сбора - 35 евро.

Кроме того, соглашение предусматривает предоставление бесплатных виз определенным категориям граждан. В частности, речь идет о близких родственниках, членах официальных делегаций, членах правительства, парламента, ряда органов местной власти, Конституционного и Верховного судов, учеников, студентов, аспирантов, а также учителей, которые их сопровождают, инвалидов вместе с лицами, которые их сопровождают, лиц, которые путешествуют с гуманитарной целью, в том числе тех, которые выезжают на лечение, и лиц, которые их сопровождают.

Кроме того, бесплатные визы будут получать те, кто посещает больных родственников, участники международных спортивных соревнований и лица, которые их сопровождают, участники научных, культурных и творческих программ, участники программ обмена между городами-побратимами, журналисты, пенсионеры, водители, которые осуществляют международные перевозки, члены экипажей, в том числе экипажей поездов.

В соглашении предусматривается возможность выдачи многократных виз и долгосрочных – до 5 лет.

По новому соглашению, в случае отказа в оформлении визы, консул должен объяснить гражданину причину отказа.

Действие соглашения не будет распространяться на Данию, Ирландию и Великобританию.

Соглашение должна еще утвердить ВР.