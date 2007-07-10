Проведение в Харькове референдума об отставке мэра и роспуске горсовета поддерживает более половины харьковчан – опрос

Проведение референдума по досрочному прекращению полномочий мэра Харькова Михаила ДОБКИНА поддерживает 51% харьковчан, и 54% жителей города одобряют проведение плебисцита по досрочному прекращению полномочий Харьковского городского совета.

Такие данные обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор общественной организации «Социополис» Сергей ЛИТВИНОВ по результатам исследования «Социально-политическая ситуация в Харькове и проблемы города накануне досрочных выборов Верховной Рады, назначенных на 30 сентября».

«За проведение досрочных выборов мэра и депутатов горсовета чаще высказывались мужчины, чем женщины. Кроме этого, чем моложе респонденты, чем выше уровень их образования и уровень их благосостояния, тем выше приветствовалась такая перспектива», - сказал С.ЛИТВИНОВ.

При этом, по его словам, против досрочных выборов высказались 42% сторонников Партии регионов, 18% - затруднились ответить. «Среди сторонников БЮТ противников досрочных выборов значительно меньше – 22%, при этом 68% приветствуют такое развитие событий и 10% не знают, как к этому относиться. В целом можно констатировать факт, что городские власти теряют часть своего же бело-голубого электората», - считает социолог.

С.ЛИТВИНОВ уточнил, что, по мнению опрошенных харьковчан, наиболее вероятными участниками досрочных выборов мэра станут народный депутат ВР V созыва Александр ФЕЛЬДМАН (57%) и действующий мэр М.ДОБКИН (53%). «Но если руководство Партии регионов не предпримет никаких мер для улучшения ситуации в городе, то М.ДОБКИНУ будет очень сложно выиграть борьбу с О.ФЕЛЬДМАНОМ», - считает он.

Харьковчане также назвали вероятными участниками досрочных выборов на должность городского председателя народного депутата Дмитрия СВЯТАША (49%), бывшего мэра Харькова Владимира ШУМИЛКИНА (44%), действующего секретаря горсовета Геннадия КЕРНЕСА (33%) и лидера общественного движения «Харьковчанин» Владислава ПРОТАСА (28%).

По мнению социолога, высокий уровень поддержки проведения референдума о досрочном прекращении полномочий мэра и городского совета объясняется высоким уровнем недовольства харьковчан социально-экономической ситуации в городе. В частности, 51% опрошенных негативно оценивают повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, 43% - публичные факты коррупции среди городских чиновников, 36% - создание коммунального предприятия «Жилкомсервис», 25% - действия городских властей по передаче в управление иностранным фирмам харьковских коммунальных предприятий. 19% - конфликт городских властей с «Концерном АВЭК» и группой «Target», 9% - ликвидацию торговых киосков в центре города (сумма ответов превышает 100%, поскольку респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответов).

Исследование «Социально-политическая ситуация в Харькове и проблемы города накануне досрочных выборов Верховной Рады, назначенных на 30 сентября», проводила общественная организация «Социополис» по заказу Агентства моделирования ситуаций. Исследование проводилось в Харькове с 11 июня по 5 июля при участии 1590 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Предельная статистическая погрешность репрезентативности не превышает 2,2%.