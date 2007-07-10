С 15 июля по 4 августа в Артеке пройдет 6-й международный детский фестиваль “Изменим мир к лучшему!”

С 15 июля по 4 августа в Международном детском центре “Артек” пройдет 6-й Международный детский фестиваль “Изменим мир к лучшему!”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель Правления Всеукраинского благотворительного Фонда Надежды и Добра Валентина ДОВЖЕНКО.

По ее словам, нынешний фестиваль соберет делегации детей из 28 стран - Европы (России, Беларуси, Польши, стран Балтии, Греции, Кипра, Финляндии, Германии, Турции, Сербии, Македонии, Чехии и других стран), Азии (Китая, Монголии, Казахстана) и Африки (Марокко).

“Такого международного мероприятия с таким представительством не проводила ни одна общественная организация, и даже государство”, - подчеркнула она.

В.ДОВЖЕНКО подчеркнула, что главной целью фестиваля является содействие развитию детской дипломатии, расширению сотрудничества между государствами относительно развития институтов прав защиты детей, реализации образовательных, культурных и социальных проектов, направленных на формирование у подрастающего поколения культуры мира, развития мира без войн и насилия.

Она сообщила, что фестиваль проводится в шестой раз. Так, в 2001 году участниками фестиваля стали делегации Болгарии, Грузии, России и Украины, а уже в следующем году количество стран возросло вдвое. И в дальнейшем количество и география фестиваля расширялись (в 2003 году фестиваль собрал посланцев 14 стран мира, в 2004 – 18 делегаций, в 2005 году – 21 делегация). В.ДОВЖЕНКО сообщила, что эти страны в свою очередь приглашают украинских детей к себе, и таким образом около 2 тыс. украинских деток посетили 30 стран.

В.ДОВЖЕНКО отметила, что на протяжении фестивальной смены дети презентуют культурные программы (песни, танцы, фольклорные и театральные представления, медиа-презентации, художественные выставки и тому подобное), которые ярко передают национальный колорит их народов, а также рассказывают о мнении детей разных стран относительно сохранения мира, культурного наследия человечества, защиты их прав и свобод. По ее словам, дети во время проведения фестиваля планируют принять обращение к руководителям своих государств и генеральному секретарю ООН ПАН Ги Муну.

Она также сообщила, что, учитывая уникальную культурологическую и педагогическую роль фестиваля в воспитании подрастающего поколения в условиях поликультурного мира, в 2004 году его взяла под свой патронат ЮНЕСКО.

В.ДОВЖЕНКО добавила, что фестиваль проходит при поддержке Кабинета Министров Украины, при содействии Национальной комиссии ЮНЕСКО, специального посланника ЮНЕСКО по делам поддержки молодых талантов Людмилы КУЧМЫ. Генеральный спонсор - корпорация «Интерпайп».

Справка УНИАН: Всеукраинский благотворительный Фонд Надежды и Добра на протяжении семи лет способствует становлению молодых талантов, привлечению подрастающего поколения к сохранению и развитию народных традиций, отечественной культуры и искусства. Среди приоритетных программ Фонда – оказание помощи детям с недостатками слуха, заочный конкурс “Пусть осуществятся детские мечты”, Международный детский фестиваль “Изменим мир к лучшему!” в Международном детском центре “Артек”, поддержка Международного песенного конкурса “Детское Евровидение”.