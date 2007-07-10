Визит в Украину эрцгерцога Сигизмунда фон Габсбурга великого герцога Тосканского

С 11.30 по 12.30 в конференц-зале информационного агентства УНИАН (вул. Хрещатик, 4,) состоится пресс-конференция, посвященная презентации Культурно-Исторического Форума «Наследие императрицы Марии-Терезии» и визиту в Украину представителей Габсбург-Лотарингского Императорского и Королевского дома, прямых потомков императрицы Марии-Терезии.

Означенный форум будет иметь формат постоянно действующего дискуссионного клуба. Презентация Форума приурочена к 290-й годовщине со дня рождения величайшего европейского монарха-императрицы Марии-Терезии, а так же 235-й годовщине вхождения части земель нынешней Украины в состав Священной Римской Империи и началу прогрессивных реформ.

Организаторами Форума выступают научные и общественные структуры России и Украины, при участии представителей высшего духовенства основных каноничных церквей и наиболее значительных нехристианских религиозных конфессий.

Так же, в работе Форума примут участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине.

Целью Форума является обсуждения тех действенных политических механизмов, которые позволяли в прошлом избегать международных и межнациональных конфликтов, механизмов, которые, несомненно, могут сыграть существенную роль и в современности стран Восточной Европы, в деле сохранения мира и спокойствия на Земле.

В качестве почетного гостя на презентацию Форума приглашен и примет участие в его работе один из основных представителей высшей европейской аристократии, прямой потомок императрицы Марии-Терезии (внук в восьмом поколении), глава ветви «Австрия-Тоскана» Императорского и Королевского дома Габсбургов Его Императорское и Королевское Высочество эрцгерцог Сигизмунд фон Габсбург-Лотаринский, эрцгерцог Австрийский, великий герцог Тосканский, Королевский принц Венгрии и Богемии (Sua Altezza Imperiale e Reale Sigismondo Otto Maria Giuseppe Goffredo Enrico Erico Lepoldo Ferdinando, Gran Duca di Toscana, Arciduca di Austria, Principe Reale di Ongheria e Boemia). В отличие от ветви «Австрия» (старший в той ветви - доктор Отто фон Габсбург), в отношении которой в Австрийской Республике действует дискриминационное законодательство, и ее представители лишены права на официальное титулование и все монаршие прерогативы, глава тосканской ветви Габсбургов, эрцгерцог Сигизмунд, обладает официальным статусом главы отдельного монаршего дома, законодательно признанного Итальянской Республикой, со всеми надлежащими монаршими титулами. Кроме того он является патроном итальянской Военно-Морской Академии, расположенной в Ливорно.

Его визит начнется посещением Киева. В поездке его будут сопровождать другие члены Императорского и Королевского дома Габсбургом, а именно, Е.И. и К.Выс. эрцгерцог Радбот фон Габсбург-Лотаринский, принц Тосканский и Е.К.Выс. принцесса Каролина Тосканская.

Президиум пресс-конференции:

Окара Андрей Николаевич –генеральный директор Центра Восточноевропейских исследований, политолог.

Шерстобоев Алексей Владимирович – Центр Восточноевропейских исследований, политолог.

Руденко Алексей Валерьевич – специалист по геральдике и фалеристике, заслуженный художник Украины.

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