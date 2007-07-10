Общественный суд Украины передал материалы об отчуждении имущества ОАО «Меридиан им. Королева» правоохранительным органам

Общественный суд Украины завершает расследование в отношении незаконного отчуждения имущества ОАО «Меридиан им. Королева» и передал материалы с его результатами правоохранительным органам.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил представитель ОСУ - общественный судья Ярослав МИСЯЦЬ.

По его словам, Общественный суд выяснил, что с целью незаконного отчуждения имущества ОАО «Меридиан им. Королева» была создана преступная группа, которая обманным путем принудила акционеров ОАО „Социально-промышленный комплекс „Меридиан" внести свои акции в уставный фонд ООО „ТК СПК „Меридиан". После чего, по данным ОСУ, на учредительном собрании ООО „ТК СПК „Меридиан" был сфальсифицирован устав общества, в который было внесено положение о том, что председатель правления может единолично распоряжаться имуществом общества. Тем самым, отмечает ОСУ, остальные участники ООО „ТК СПК „Меридиан" были фактически лишены прав на собственное имущество.

В дальнейшем, согласно информации Общественного суда, имущество акционеров ОАО „СПК „Меридиан" было продано третьим лицам с грубым нарушением законодательства и использованием поддельных документов.

Как уточнил Я.МИСЯЦЬ, на данный момент 72% акций ОАО „СПК „Меридиан" принадлежат инвестиционной компании «Инфинменеджмент». По словам общественного судьи, ориентировочная стоимость отчужденного у ОАО «Меридиан им. Королева» имущества составляет около 50 млн. долл.

При этом Я.МИСЯЦЬ сообщил, что ОСУ провел пикетирование одного из захваченных объектов - заводского комбината питания. «На пикетирующих было совершено нападение со стороны одного из непосредственных руководителей структуры, претендующей на чужую собственность. Действия нападавшего были пресечены нарядом милиции, однако участникам пикета были нанесены телесные повреждения, а их палатка разгромлена», - сказал Я.МИСЯЦЬ.

Общественный суд Украины настаивает на привлечении к уголовной ответственности всех виновных в незаконном отчуждении имущества акционеров ОАО „СПК „Меридиан".

Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции 30 мая Я.МИСЯЦЬ заявил, что председатель профсоюза и коллектив ОАО “Меридиан” обратились к ОСУ с просьбой защитить имущество предприятия от рейдерской атаки. “Работники предприятия заявили, что они были лишены возможности пользоваться объектами социального назначения, построенными их собственными руками. Среди объектов, которые были отчуждены у ОАО “Меридиан”, - Дворец культуры им. Королева в Киеве, комбинат питания, базы отдыха “Рось” и “Десна”, молодежный лагерь “Космос”, сообщил Я.МИСЯЦЬ.

По его словам, “незаконное отчуждение объектов социального назначение произошло вследствие приказа Министерства машиностроения, военно-промышленного комплекса и конверсии (расформировано в 1997 году, правопреемником Минмашпрома является Министерство промышленной политики) и Фонда госимущества Украины о создании на базе ОАО “Меридиан” ОАО “СПК “Меридиан”, которому были переданы все объекты социального назначения, принадлежащие ОАО “Меридиан”.

Справка УНИАН. ОАО "Меридиан" им. С.П.Королева было создано в 1953 году. Основным направлением деятельности предприятия является разработка и производство метрологической радиоизмерительной аппаратуры, которая используется для метрологического обеспечения и комплектования радио и электромеханических систем. Электронное оборудование, разработанное и произведенное предприятием, используются в космической технике.