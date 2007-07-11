Общественные организации требуют вернуть в госсобственность контрольный пакет акций Черноморского судостроительного завода

Общественный комитет национальной безопасности Украины (г. Киев), Комитет спасения ЧСЗ (г. Николаев) и общественность Николаева требуют отменить проведенный в октябре 2003 года конкурс по продаже 90,25% пакета акций ОАО «Черноморский судостроительный завод» (ЧСЗ, г. Николаев) и возвратить его в государственную собственность.

Об этом заявил председатель Общественного комитета национальной безопасности Украины Алексей ТОЛКАЧЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сказал А.ТОЛКАЧЕВ, по мнению общественности, конкурс был проведен с грубыми нарушениями (публикация объявления о проведении конкурса должна была быть произведена за 75 дней, а фактически - за 35 дней), по заниженной цене (всего 119,305 млн. грн. вместо оценочной рыночной стоимости в 3,5 млрд. грн.), и в нем фактически участвовал один претендент (две компании ОАО "Николаевская малотоннажная верфь" и ОАО "Костромской судостроительный судоремонтный завод" подконтрольны братьям ЧУРКИНЫМ и за обоими претендентами стояла одна и та же компания, зарегистрированная в Канаде – "Шиппинг Текнолоджи Лимитед", которая, в свою очередь, была зарегистрирована по поручению Игоря ЧУРКИНА).

Как добавил адвокат, член исполнительного комитета Николаевского горсовета Владимир ТИМОШИН, после конкурса право собственности к новому владельцу перешло сразу, а деньги вносились на протяжении 60 дней. "Господа ЧУРКИНЫ создали массу компаний, в которые были выведены все активы… На сегодня не построено ни одно судно", – отметил он.

По его словам, получив полный контроль над предприятием, братья ЧУРКИНЫ, вместо того, чтобы выполнять инвестиционные обязательства, занялись "оптимизацией" принадлежащей им собственности. На заводе перестали размещаться заказы, стала расти задолженность по заработной плате, рабочим предлагалось уволиться по собственному желанию, уникальное оборудование разрезалось на металлолом, а основные фонды предприятия плавно переходили в третьи руки, отметил адвокат. Например, по его словам, пансионат завода "Судостроитель" в Мисхоре (Крым) новыми владельцами был продан за 3 млн. грн. при его рыночной стоимости минимум 120 млн. грн. и компании, зарегистрированной на родственников братьев ЧУРКИНЫХ.

"Надо говорить не о расторжении договора купли-продажи, а об отмене конкурса и реституции – возвращении в госсобственность всех объектов…", – отметил В.ТИМОШИН.

А.ТОЛКАЧЕВ добавил, что ряд общественных организаций готовят обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием выполнить свои предвыборные обещания и вмешаться в эту ситуацию. "Надеюсь, что этот вопрос будет вынесен на СНБО", – добавил А.ТОЛКАЧЕВ.

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2003 года 90,25% акций ГАХК «ЧСЗ» были приобретены ОАО «Николаевская малотоннажная верфь», которое контролируют бизнесмены Игорь и Олег ЧУРКИНЫ.

14 марта 2007 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу Фонда государственного имущества и оставил в силе решение первых инстанций, в частности Хозяйственного суда Николаевской области и Одесского апелляционного хозсуда, подтвердивших право собственности ОАО “Судмашпром” (ранее - ОАО “Николаевская малотоннажная верфь”, контролируется братьями ЧУРКИНЫМИ) на 90,25% ОАО «Черноморский судостроительный завод».

После чего пресс-служба ФГИ заявила, что Фонд срочно рассмотрит возможность обращения в Верховный суд Украины по делу относительно возращения в госсобственность контрольного пакета акций ОАО «Черноморский судостроительный завод».

Руководство ЧСЗ также рассматривает возможность оспорить в суде акт последней проверки Фондом госимущества выполнения договора купли-продажи контрольного пакета акций завода, в соответствии с которым были обнаружены значительные нарушения выполнения инвестиционных условий договора купли/продажи ЧСЗ. По словам руководства предприятия, на сегодня нет никаких оснований для утверждений о нарушениях со стороны инвестора договора купли-продажи ЧСЗ.

ГАХК «Черноморский судостроительный завод» специализируется на производстве судов полной грузоподъемностью до 105 тыс. тонн, а также производит судовые котлы, механизмы и судовое оборудование. Основные рынки сбыта - Украина, РФ, Греция, Эстония.

По данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, к концу 2005 года 35,96% акций ЧСЗ принадлежало ОАО “Николаевская малотоннажная верфь”, 60,14% - “Шиппинг Текнолоджи Лимитед” (Канада).