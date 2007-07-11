Международная Лига защиты прав граждан и телеканал СИТИ требуют возбудить дело о препятствовании деятельности журналистов

Международная правозащитная организация “Международная Лига защиты прав граждан Украины” и коллектив телеканала СИТИ требуют от прокуратуры Киева возбудить уголовное дело по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов телеканала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель правления Международной Лиги защиты прав граждан Эдуард БАГИРОВ.

По словам Э.БАГИРОВА, с этой целью заместителю генерального прокурора Украины – прокурору города Киева Евгению БЛАЖИВСКОМУ уже направлено письмо с соответствующим требованием. По его словам, основанием для такого письма стало письменное обращение в Международную Лигу защиты прав граждан тележурналистки телеканала СИТИ Екатерины ДЕРКАЧ относительно нарушения ее профессиональных прав во время проведения съемок на одной из строительных площадок Киева.

В свою очередь, Е.ДЕРКАЧ сообщила, что 4 июня телевизионная группа получила редакционное задание выехать по адресу: ул. Бахмачская, 20 в Святошинском районе Киева, жители которого позвонили по телефону в редакции телеканала с жалобой относительно проведения строительных работ в ночное время рядом с их домом. По ее словам, жители жаловались также на то, что строительство нового дома ведется на расстоянии 30 сантиметров от уже существующего помещения, что привело к возникновению трещин в квартирах.

Е.ДЕРКАЧ отметила, что во время проведения видеосъемки четверо охранников новостройки начали препятствовать работе съемочной группы. В частности, по ее словам, они закрывали камеру и затем отобрали штатив. Журналистка отметила, что такие свои действия охранники мотивировали тем, что съемочная группа незаконно проникла на территорию стройки, которая является частной собственностью. Е.ДЕРКАЧ отметила, что все эти действия охранников сняты на видео, как и сам факт похищения штатива. “Мы расцениваем это как грабеж”, - сказала она.

По словам Е.ДЕРКАЧ, такие действия вынудили представителей съемочной группы вызывать милицию на место события. При этом она отметила, что во время выяснения ситуации охранники новостройки отрицали кражу штатива, а затем он был найден за строительным забором. Кроме того, сказала она, работники милиции отказались принять у нее письменное заявление относительно инцидента, мотивировав это тем, что съемочная группа должна обращаться сразу в прокуратуру.

Е.ДЕРКАЧ также сообщила, что на протяжении месяца работники милиции ни разу не вызывали ее для выяснения ситуации. Она отметила, что только вчера была приглашена в прокуратуру столицы, где ей сообщили об отказе в открытии уголовного дела. “При этом объяснений никаких не дали”, - сказала она.

В свою очередь, Э.БАГИРОВ отметил, что правоохранительные органы должны были бы рассмотреть соответствующий вопрос на протяжении 10 дней и сообщить журналистам о возбуждении уголовного дела или отказе. “И это должно быть оформлено в письменном виде”, - сказал он.

Э.БАГИРОВ подчеркнул, что именно поэтому от прокуратуры столицы требуется возбудить уголовное дело по факту препятствования профессиональной деятельности журналиста по ст.1171 Уголовного кодекса Украины, установить лиц, виновных в отбирании штатива съемочной группы, и привлечь к ответственности охранников стройплощадки по ст.186 УК Украине, а также работников милиции, работавших на месте события и не обеспечивших должным образом защиту прав съемочной группы.