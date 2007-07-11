Судьи Железнодорожного райсуда Симферополя заявляют, что на них оказывает давление руководство Апелляционного суда АРК (расширенная)

Судьи Железнодорожного райсуда Симферополя заявляют, что на них оказывает давление руководство Апелляционного суда АРК.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН судья Железнодорожного райсуда Игорь ПОЕДИНОК отметил, что Железнодорожный райсуд Симферополя является одним из лучших судов Крыма. По его словам, сотрудники этого суда всегда работали профессионально и объективно исполняли свои обязанности.

Вместе с тем, он отметил, что в течение последних двух лет со стороны руководства Апелляционного суда Крыма, а именно - председателя суда Михаила ТЮТЮННИКА, а также его заместителя Сергея ЛУНИНА на судей оказывается постоянное давление при принятии судебных решений.

По его словам, М.ТЮТЮННИК и С.ЛУНИН при рассмотрении дел вмешиваются в судебную деятельность, вызывают судей по отдельным делам и «рекомендуют» принять соответствующее решение.

В то же время заместитель председателя Железнодорожного райсуда Николай ШИЛЬНОВ сообщил, что руководство Апелляционного суда несколько раз оказывало давление лично на него. По его словам, это были определенные просьбы, призывы, а относительно двух недавних резонансных дел, которые касались выборов городского председателя Симферополя, а также дела о восстановлении на работе одного из руководителей управлений Министерства по чрезвычайным ситуациям, председатель Апелляционного суда М.ТЮТЮННИК даже угрожал.

Как утверждает Н.ШИЛЬНОВ, после отказа принять незаконное решение о назначении повторных выборов Симферопольского городского председателя, С.ЛУНИН сказал ему: «Подумай, как ты дальше будешь работать».

После этого, по словам Н.ШИЛЬНОВА, М.ТЮТЮННИК и С.ЛУНИН стали открыто заявлять, что будут принимать все меры для освобождения его от должности, при этом посоветовали написать заявление об освобождении по собственному желанию.

Кроме этого, М.ТЮТЮННИК как член Совета судей Украины направил в квалификационную комиссии судей представление о привлечении Н.ШИЛЬНОВА к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства.

Учитывая эти факты, судьи Железнодорожного райсуда Симферополя обратились с официальным письмом в Верховный Суд Украины, Высший совет юстиции, Верховную Раду и Секретариат Президента. В письме они заявляют, что в связи с вмешательством в деятельность суда упоминавшиеся руководители Апелляционного суда АР Крым не могут возглавлять судебный корпус, поскольку их действия являются незаконными.

Однако, по словам Н.ШИЛЬНОВА, на сегодняшний день ни из одной инстанции ответ они пока не получили.

В свою очередь, заместитель председателя Апелляционного суда АРК С.ЛУНИН назвал "голословными" обвинения судей Железнодорожного райсуда Симферополя в адрес руководства Апелляционного суда Крыма.

В комментарии агентству УНИАН С.ЛУНИН сказал: "Обвинения являются голословными, они необоснованы ничем - не было названо ни одной даты".

Он также заявил, что все три судьи, которые выдвигали обвинения в адрес руководства Апелляционного суда Крыма, неоднократно привлекались к ответственности.

По словам С.ЛУНИНА, в частности, И.ПОЕДИНОК и Н.ШИЛЬНОВ приняли ряд решений по "рейдерским делам", и поэтому было внесено представление на увольнение этих судей. "Судьи просто-напросто боятся ответственности за совершенные ими действия, - подчеркнул зампредседаля Апелляционного суда Крыма. - Апелляционный суд Крыма принимает все меры для наведения порядка, мы жестко поставили позицию, что рейдерство не должно проходить".

Кроме того, по словам С.ЛУНИНА, с 1 ноября 2005 года ни И.ПОЕДИНОК, ни Н.ШИЛЬНОВ не рассматривали дел, связанных с нарушением таможенных правил. "Потому что своими действиями они причинили огромный ущерб государству, и приказом председателя Железнодорожного райсуда Симферополя их не допустили больше к рассмотрению данных дел", - заявил С.ЛУНИН.

Он также добавил, что может привести "массу примеров, которые опровергают все слова, которые они (судьи райсуда - УНИАН) говорят". Помимо этого, С.ЛУНИН сказал, что Апелляционный суд Крыма готов "предоставить любые документы для проверки любых комиссий, чтобы они могли убедиться в обоснованности тех документов (решений - УНИАН), которые принимает Апелляционный суд".