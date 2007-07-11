Социально-Христианская партия призывает идеологически близкие партии создать на выборы Христианский блок

Социально-Христианская партия призывает идеологически близкие партии создать Христианский блок для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель партии Антон РУЖИЦКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН .

По его словам, сегодня в Украине есть 8 партий, в названии которых есть слово “христианская” и еще 5 партий “стоят на христианских основах”.

А.РУЖИЦКИЙ сообщил, что СХП на своем съезде в июле приняла обращение к партии “Христианско-демократический союз” с предложением создать блок. В обращении отмечается, что “парламентские выборы это не просто кадровое формирование законодательного органа государства” а это, в первую очередь, выбор курса развития страны”. При этом А.РУЖИЦКИЙ напомнил, что партия ХДС, которую возглавляет Владимир СТРЕТОВИЧ, есть среди тех, кто подписался под “Декларацией объединения демократических сил”.

Вместе с тем А.РУЖИЦКИЙ надеется, что на этой и на следующей неделе состоятся переговоры с лидерами политических партий христианского направления относительно возможности создания блока. Он отметил, что “нас ничего не разделяет, у нас единая христианская идеология, единое стремление - улучшение социальной жизни людей через христианские благодетели, через христианские принципы”.

Председатель СХП считает, что есть “большие перспективы Христианского блока в парламентских выборах”, если объединить всех христиан и донести свои цели”. Он считает, что такой блок “мог бы набрать не менее 10%” голосов избирателей.

В то же время, по словам А.РУЖИЦКОГО, если блок не будет создан, то партия пойдет на выборы самостоятельно.