Янукович стал бы фаворитом президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье - опрос

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ стал бы фаворитом президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют данные опроса, которые представил на пресс-конференции в УНИАН доктор философских наук, руководитель департамента политических исследований центра “Социальная перспектива” Валерий ЗАГОРОДНЮК.

По его словам, за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали бы 27,1% опрошенных, за лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО - 24,2%, за действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО - 14,5%, лидера блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО - 4,3%, за председателя КПУ Петра СИМОНЕНКО - 3,1%, за лидера ПСПУ Наталию ВИТРЕНКО - 2,9%, за бывшего Председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА - 2,1%, за лидера СПУ Александра МОРОЗА - 1,5%. Против всех проголосовали бы 4,1% респондентов, еще не определились 16,2%.

В.ЗАГОРОДНЮК отметил, что отставание Ю.ТИМОШЕНКО на 2,9% от В.ЯНУКОВИЧА почти идентично электоральной дистанции между Партией регионов и БЮТ на парламентских выборах (3,1%). “Это обстоятельство, в первую очередь, свидетельствует о росте политического веса руководителей Партии регионов, ведь лидер БЮТ, которая, бесспорно, имеет яркую харизму, в личном состязании пока не в состоянии обойти действующего премьер-министра”, - сказал В.ЗАГОРОДНЮК.

Респондентам были также предложены следующие пары участников второго тура президентских выборов, поскольку понятно, что победитель на президентских выборах будет определен только во втором туре. Таким образом, в случае прохождения во второй тур выборов Президента В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА уверенную победу одержит действующий премьер-министр (40,5% против 31,8%).

Если во второй туру попадет Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО, то победу одержит лидер БЮТ( 36,7% против 29,2%). По мнению В.ЗАГОРОДНЮКА, наиболее вероятным является такой вариант: во второй тур президентских выборов проходят Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ. В этом случае победу одержит В.ЯНУКОВИЧ - 38,7% голосов против Ю.ТИМОШЕНКО - 36,4%.

Опрос проводился 5-10 июля 2007 года во всех областях Украины, всего было опрошено 2400 респондентов, статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.