Тендерная палата запустила сайт для бесплатной публикации объявлений о госзакупках

Тендерная палата Украины запустила сайт, на котором бесплатно будут публиковаться объявления о процедурах проведения торгов, имеющих социальное значение.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления Тендерной палаты Владимир ЛАБА.

По его информации, сайт начал работать 10 июня.

«На сайте будет размещена информация, в частности, о закупках, которые проводятся интернатными учреждениями, касаемо горячего питания некоторых слоев населения и некоторых видов лекарственных средств», - отметил ЛАБА.

Таким образом, Тендерная палата, по словам В.ЛАБЫ, «попыталась снять напряжение и доказать, что она стоит на защите социальных интересов граждан и заказчиков - распорядителей госсредств» и «выполнила те, можно сказать, пожелания или поручения, которые давались правительством соответствующим государственным структурам, взявши обязательства, и без привлечения бюджетных или государственных средств обеспечила создание, открытие и введение в действие такого сайта».

При этом В.ЛАБА отметил, что Тендерная палата провела все необходимые согласования для запуска сайта.

Как сообщал УНИАН, решение о создании сайта для бесплатного обнародования информации о государственных закупках было принято в середине мая на совещании по совершенствованию государственных закупок, проведенном первым вице-премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.