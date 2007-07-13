“Юные хоккеисты “Дружбы-78” вынуждены бежать от коррупции и произвола в США”.

Открытое письмо

SOS!!! Спасите наших детей от произвола городской власти г. Харькова!!!

Власть, не заботящаяся о подрастающем поколении, обречена.

Мы обращались во все органы власти и правоохранительные

органы г. Харькова.

Мы не в силах пробить глухую стену, выстроенную местной властью.

Мы обращаемся к Президенту Украины и людям, которые хотят искренне изменить Украину в лучшую сторону.

Коллектив родителей Харьковской Специализированной Детско-Юношеской Спортивной Школы Олимпийского Резерва, отделение хоккея с шайбой «Дружба-78», обращается к Вам с просьбой повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг нашей школы. Мы обращаемся к Вам за помощью и поддержкой, для нормальной и результативной работы хоккейного отделения по методике Правилова.

Нас вынуждают пойти на крайний, отчаянный шаг потому, что:

1.Остается безнаказанным и продолжает занимать свою должность директор школы Брижа С.П., который:

- стрелял в наших детей и их тренеров;

- всеми силами пытается развалить школу, чтобы на ее базе устроить частный бизнес;

- незаконно уволил тренеров, с целью не дать им возможности тренировать детей и препятствовать постепенному захвату школы;

- допустил ряд серьезных административных нарушений, в том числе нецелевое расходование бюджетных средств;

- препятствует нашим детям посещать спортшколу и подвергает их жизнь опасности, установив на входе турникеты в разрез с противопожарными нормами.

2. Мы боимся за жизнь и здоровье наших детей;

3. Тренеры «Дружбы-78» подвергаются преследованию, благодаря сфабрикованному уголовному делу.

4. Городские власти бездействуют;

5. Правоохранительные органы вместо защиты детей покрывают преступные действия Брижи и его окружения.

Все это вынуждает нас обратиться в Посольство Соединенных Штатов Америки с просьбой о предоставлении убежища нашим детям (команда из 18 человек), которые в настоящее время находятся в США (г. Филадельфия) на международном хоккейном турнире «One Hockey».

Выбор наших детей, как и наш выбор во многом зависит от результата нашей встречи с Президентом Украины. Очень надеемся на понимание, а также на то, что никому не придется идти на отчаянный шаг и руководствуясь Всеобщей декларацией прав человека просить убежища от произвола украинский чиновников в США для наших детей.Складывается впечатление, что наши дети, которые зарабатывают авторитет и формируют международный спортивный имидж Украине, в своей стране никому не нужны и их проблемы – это исключительно боль и забота их родителей. Разве нашему государству не нужны чемпионы, которые исключительно на собственном энтузиазме тренеров и воспитанников формируют современное лицо Украины. Неужели, как и в прежние советские времена, будущее достояние государства будет интересно и востребовано только за границей, и у подрастающего поколения не будет оставаться выбора, как приносить славу не своей Родине, а тем, кто сумеет оценить их труды по заслугам.

Наши дети в настоящее время стоят перед выбором:

- Стать добропорядочными, уважающими свое государство гражданами и патриотами своей страны или превратиться в людей «криминальной системы» Кернеса Г.А., которые олицетворяют власть в нашем городе, а значит вернуться в страну, где личные интересы чиновников превыше тех, чьи интересы они призваны защищать.

- Возвращаться в страну, где принцип верховенства права еще не утратил смысл и интересы и права детей являются приоритетными для государства.

- Остаться в стране, которая не на словах, а на деле умеет защитить каждого самого рядового гражданина и которая обеспечивает должную оценку каждому результату, который принесен во благо страны.

Мы хотим, чтобы наши дети выросли сильными личностями, в обществе, где работают законы и коррупции будет поставлен заслон!

С Уважением, родительский комитет СДЮСШОР «Дружба-78».