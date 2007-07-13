Проекты Конституции от Ющенко, Мороза и Симоненко трудно внедрить в жизнь в краткосрочной перспективе – эксперт

Проекты Конституции от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, председателя Верховной Рады 5-го созыва Александра МОРОЗА и лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО трудно внедрить в жизнь в краткосрочной перспективе.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН выразил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК.

“На данном этапе ни один из этих проектов не является таковым, который можно реализовать в короткий промежуток времени”, - сказал В.КУЛИК. По его мнению, если взять социальный блок проекта КПУ и частично объединить с частями проектов Основного Закона А.МОРОЗА и В.ЮЩЕНКО, мог бы появиться достаточно реалистичный, компромиссный проект Основного Закона.

В.КУЛИК считает, что никто из основных игроков не поступится своими политическими принципами до 30 сентября (дата проведения внеочередных парламентских выборов), поэтому лишь после выборов можно поднимать вопрос о конкретной дате согласования текста Конституции.

По его словам, несмотря на то, что проблема реформы Основного Закона поднимается в канун внеочередных парламентских выборов, она является чрезвычайно актуальной для гражданского общества.

В то же время эксперт отметил, что не все политические игроки определились со своей позицией относительно конституционной реформы. В частности, сказал он, наименьшую активность в плане конституционных изменений проявляют Партия регионов и БЮТ.

В.КУЛИК отметил, что законопроект А.МОРОЗА и президентские инициативы сосредоточиваются исключительно на изменениях к Конституции, касающихся распределения полномочий между ветвями власти, и из-за этого они сознательно обходят проблематику прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.

В то же время, сказал он, проект КПУ сосредоточен именно на правах и социальных гарантиях гражданина. В частности, изменения к статье 50 закрепляют положение об установлении уровня зарплаты не ниже официального прожиточного минимума. Согласно действующей Конституции, зафиксирована лишь привязка пенсий и определенных социальных выплат к официальному прожиточному минимуму. Также проектом КПУ предусмотрено наличие государственных программ строительства жилья, что означает активное участие государства в жилищном строительстве, а такое положение будет способствовать уменьшению стоимости жилья, отметил В.КУЛИК.

Важной конституционной новацией от КПУ эксперт назвал также закрепление бесплатности медицинской помощи и запрещение сокращения сети государственных и коммунальных учебных заведений. Однако, сказал он, есть также и некоторые несоответствия. Например, в проекте КПУ нечетко прописаны принципы распределения власти на законодательную, исполнительную и судебную.

Анализируя проект конституционных изменений от Президента В.ЮЩЕНКО, эксперт отметил ряд положительных новаций. В частности, сказал он, особого внимания гражданского общества заслуживают предложения главы государства относительно введения права конституционной жалобы граждан, народной законодательной инициативы (принятие законопроектов референдумом) и применения народного вето (отмена принятых парламентом законов через референдум). Такие формы участия граждан демократизируют систему власти и приближают ее к европейским стандартам, считает В.КУЛИК.

Однако, по его мнению, эти президентские новации могут быть перечеркнуты «кучмовским духом» предложений самого В.ЮЩЕНКО. В частности, речь идет о введении двухпалатного парламента, сокращении срока полномочий ВР и ее численности, а также о возможности роспуска парламента из-за неприятия программы правительства (в 15-дневный срок).

Как считает В.КУЛИК, ситуацию не спасает даже встречная ответственность Президента и парламента: назначение Президентом референдума о роспуске ВР, а в случае его провала - прекращения полномочий Президента двумя третями ВР.

В то же время, по словам В.КУЛИКА, даже беглый обзор проекта конституционных изменений А.МОРОЗА указывает на его откровенное желание приблизить Конституцию Украины почти к модели парламентской республики с чрезвычайно слабым Президентом и с чрезвычайно крепким правительством.

Как напомнил В.КУЛИК, согласно проекту А.МОРОЗА, Президент Украины почти абсолютно отстраняется от участия в формировании правительства, назначение на ключевые должности - председателя Антимонопольного комитета, председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, председателя Фонда государственного имущества Украины осуществляется исключительно Верховной Радой. Однако наиболее интересным пунктом “морозовского” проекта эксперт назвал то, что функции главнокомандующего Президент может осуществлять исключительно во время объявления войны и тому подобное, но объявлять войну и принимать решение о введении военного положения может исключительно Верховная Рада.