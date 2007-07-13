В Украине презентован культурно-исторический форум “Наследие императрицы Марии-Терезии”. Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН представитель Центра Восточноевропейских исследований Алексей ШЕРСТОБОЕВ.

Он отметил, что в презентации принимает участие эрцгерцог Сигизмунд фон ГАБСБУРГ великого герцога Тосканского, прямой потомок императрицы Марии-Терезии.

По его словам, этот форум будет иметь формат постоянно действующего дискуссионного клуба. Он отметил, что презентация форума приурочена к 290-й годовщине со дня рождения императрицы Марии-Терезии.

А.ШЕРСТОБОЕВ отметил, что основная идея форума - создать “постоянно действующую площадку, где представители как украинской, так и европейской элит могли бы обсуждать актуальные проблемы, связанные с укреплением международных связей, популяризации Украины в Европе”.

Специалист по геральдике и фалеристике, заслуженный художник Украины Алексей РУДЕНКО отметил, что визит эрцгерцога Сигизмунда фон ГАБСБУРГА не является политическим, По его словам, такие неформальные визиты несут “большой позитив и большую перспективу” для большего знания об Украине в Европе. Он рассказал, что в роду эрцгерцога Сигизмунда фон ГАБСБУРГА “есть и настоящий борец за волю Украины Вильгельм фон Габсбург, который в украинской истории получил Прозвище-Василий Вышиваный за его преданность Украине”. А.РУДЕНКО сообщил, что В.ВЫШИВАНЫЙ в своей автобиографии писал, что отец его немец, мать - итальянка, а он - украинец. По словам А.РУДЕНКО, он был полковником легиона украинских сечевых стрелков, боролся за волю Украины “и после освобождения Вены от нацистских оккупантов он был фактически похищен НКВД и замучен в Лукьяновской тюрьме”. Потому А.РУДЕНКО подчеркнул, что из-за этого визит эрцгерцога Сигизмунда фон ГАБСБУРГА в Украину носит также и культурно-исторический характер.