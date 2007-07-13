Экологи рассчитывают, что правительство с 1 ноября введет маркировку продуктов с ограничением использования ГМО на уровне 0,9%

Экологи рассчитывают, что правительство на следующем заседании утвердит постановление о введении с 1 ноября 2007 года маркировки на продуктах питания с ограничением в их содержании доли использования генетически модифицированных организмов (ГМО) на уровне 0,9%.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила первый заместитель председателя Всеукраинской экологической лиги Татьяна ТИМОЧКО.

«Вчера на заседании правительственного комитета был одобрен проект постановления Кабинета министров, которым предполагается введение обязательной маркировки и запрет на ввоз, производство и реализацию детского питания с содержанием генетически модифицированных организмов», - сказала Т.ТИМОЧКО.

По ее словам, против введения таких ограничений выступает Министерство здравоохранения Украины. «Министерство лоббирует чьи-то интересы, желая предоставить преимущества тому бизнесу, который несанкционированно использует генетически модифицированные организмы. Это лоббистская позиция», - подчеркнула она.

Справка УНИАН. Генетически модифицированные организмы появились в конце 80-х годов прошлого века.

В настоящее время в Украине обращение с ГМО регулируется только постановлением Кабмина 1998 года “Об утверждении Временного порядка ввоза, государственного испытания, регистрации и использования трансгенных сортов растений в Украине”. В то же время, постановление фактически не действует, поскольку не предусматривает логического распределения ответственности ключевых министерств в рамках государственного контроля за ГМО.

Верховная Рада 31 мая 2007 года приняла Закон «О Государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов», который определяет основные принципы государственной политики в области обращения с генетически модифицированными организмами (ГМО), но не ограничивает долю их использования в продовольственных продуктах.