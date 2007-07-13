Родители воспитанников харьковской хоккейной школы «Дружба-78» протестуют против превращения СДЮСШОР в развлекательный центр

Колектив родителей воспитанников Харьковской специализированной детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) отделения хоккея с шайбой «Дружба-78» заявляют, что намерены обратится в Посольство США с просьбой о политическом убежище для своих детей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил член родительского комитета школы Александр БАБИЧ.

По его словам, сегодня детская команда из 18 человек находится в США (г. Филадельфия) на международном хоккейном турнире «One Hockey”.

Член родительского комитета СДЮСШОР отделения хоккея с шайбой «Дружба-78» Виктория СМИРНОВА сообщила, что родители обратились с письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и просят о встречи с ним и помощи в разрешении ситуации, которая сложилась в этой спортивной школе в Харькове. По ее словам, родители требуют увольнения директора школы Сергея БРЫЖА, востановления уволеных трениров и прекращения уголовного дела, по которому некоторые тренеры уже проходят как обвиняемые.

А.БАБИЧ заявил: «мы попали под пресс городской власти, которая уже на протяжении двух лет проводит планомерное уничтожение команды «Дружба-78». По его словам, они единственные, кто открыто «выступил против противозаконных действий директора школы, поддержываемых городскими властями, ведущего к развалу школы олимпийского резерва города и создание на ее базе платного развлекательного центра, принадлежащего комерческим структурам».

В.СМИРНОВА также сообщила, что директор школы С.БРЫЖА на месте душевых для детей оборудовал сауну, которую сдал в аренду частному лицу. По ее словам, «без разрешения (на тот момент) он организовал прокат коньков и в школьный бюджет поступает 48 гривен в месяц, когда час проката их стоит 20 гривен». Она подчеркнула, что когда родители начали выступать против незаконных действий С.БРЫЖА, обращаясь в разные истанции, то в ответ он стал «методично увольнять тренеров». По ее словам, на сегодня уволены 5 из 6 тренеров. В.СМИРНОВА сказала, что был «инсцинирован случай со стрельбой», во время которого С.БРЫЖА, «как бы в целях самообороны стрелял из газового пистолета».

Тренер «Дружба-78» и молодежной сборной Украины по хоккею с шайбой Олег ЧЕКРИШОВ считает, что ситуация со стрельбой «это была чистой воды провокация, можна сказать даже заранее спланированная». По его словам, вобуждено уголовное дело по этому поводу, «но оно велось однобоко».

Член родительского комитета Олег ВОЛОБУЕВ сказал, что было собрано более 13 тысяч подписей жителей Харькова, которые выступают против «превращения школы в комерческий центр».

Учасники пресс-конференции заявили, что не единожды обращались к городским органам власти, но поддержки не получили. Игрок Национальной молодежной сборной по хоккею Дмитрий НАЙДА поддержал родителей, которые выступают за то, чтобы в школах тренировались дети, а не превращались школы в развлекательные центры.

Как подчеркнул А.БАБИЧ, такой “отчаянный шаг” (просьба о политическом убежище – УНИАН) родители воспитанников СДЮСШОР намерены предпринять в том случае, если в Украине не найдут помощи.

Как сообщал УНИАН. 11 июля родители воспитанников харьковского хоккейного клуба-школы «Дружба-78» обнародовали открытое письмо к общественности, в котором заявили, что вынуждены обратиться в Посольство США в Украине с просьбой предоставить убежище своим детям в этой стране.

Обратиться с таким письмом, пишут родители, их вынудила кризисная ситуация, сложившаяся вокруг «Дружбы-78» на протяжении последних лет. Родители перечисляют многочисленные, как они считают, нарушения со стороны руководства школы, в частности, самовольное строительство нецелевых помещений, необоснованные использование бюджетных средств, гонения и незаконные увольнения с работы руководителя и главного тренера «Дружбы-78» Ивана ПРАВИЛОВА и нескольких наставников, возбуждение против них уголовного дела.

Авторы письма отмечают, что их обращения к органам власти, в частности, к городскому председателю Харькова Михаилу ДОБКИНУ, относительно «всех перечисленных фактов» были проигнорированы.

Справка УНИАН. Хоккейный клуб-школа «Дружба-78» под руководством И.ПРАВИЛОВА является неоднократным чемпионом Украины и победителем многих международных турниров. Некоторые воспитанники «Дружбы-78», в частности, Дайнюс ЗУБРУС, выступают за разные клубы НХЛ в США и Канаде. Несколько лет назад в хоккейной среде возник конфликт в связи с запрещением бывшему капитану «Дружбы-78» Елизавете РЯБКИНОЙ и нападающему команды Виктории МИКОЛЕНКО принимать участие в мужских чемпионатах Украины. Осенью 2005 г. около 20 юных воспитанников «Дружбы-78», в том числе Е.РЯБКИНА и В.МИКОЛЕНКО, выехали из Украины для продолжения учебы в частных колледжах США.