17.07.07 о 13.30 в агентстве УНИАН ( Хрещатик, 4) состоится пресс-конференция «Анализ и прогноз рынка недвижимости”

В ходе пресс-конференции обсудят такие вопросы как:

1.Анализ и прогноз рынка недвижимости:

· Корректировка прогноза цен на жильё в городах Украины на 2007 год

· Рынок нового строительства в Украине, перспективы развития

· Сравнительные характеристики потенциальных клиентов недвижимости

· Организация мониторинга рынка коммерческой недвижимости и использование данных мониторинга при анализе рынка

· Технология исследования региональных рынков недвижимости

· Специфика аналитического обеспечения деятельности региональной инвестиционно-строительной компании

· Интернет и недвижимость

2.Законодательное регулирование в сфере недвижимости :

· Развитие жилищного законодательства

· Обсуждение законопроектов о риелторской деятельности

3.Инвестирование в недвижимость:

· Инвестирование проекта: во что выгоднее вкладывать

· Особенности инвестирования в новострой

· Иностранные инвестиции в коммерческую недвижимость Украины: проблемы и перспективы

· Стандарты управления недвижимостью а Украине

· Юридические6 аспекты строительства и управления малоэтажной застройкой

· Технология анализа инвестиционной привлекательности загородной недвижимости, риски и доходность.

4.Ипотека (тенденции и перспективы развития рынка ипотеки)

· Развитие системы ипотечного кредитования. Региональные особенности, принципы и практика.

· Какие ипотечные программы нужны современному потребителю. Основные тенденции совершенствования ипотечных продуктов на рынке жилья.

· Рефинансирование – как новая услуга ипотечного брокера.

· Оценочная деятельность на рынке недвижимости.

5.Создание и развитие риелторской компании:

· Ценообразование риелторской услуги в условиях стабильного рынка

· Современные технологии создания и функционирования риелторских компаний.

· Новые технологии продвижения полноценных риелторских услуг на рынке недвижимости.

· Профессиональная образовательная деятельность.

В работе пресс-конференции примут участие:

Президент Ассоциации риелторов Одессы и Одесской области - Новицкий Константин Евгеньевич;

Председатель Одесского регионального отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины- Ефремов Игорь Борисович;

Председатель Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины - Жоголев Михаил Дмитриевич.

Заместитель генерального директора девелоперской компании «Киевград» - Закревский Анатолий Николаевич

13-16 сентября 2007 года в городе Одессе на базе санатория «Белая Акация» состоится

VIII Международная конференция «Передовые технологии развития рынка недвижимости.

Инвестирование в недвижимость, законодательное регулирование, перспективы развития».

В работе конференции примут участие ведущие специалисты и эксперты рынка недвижимости, представители строительных, страховых и лизинговых компаний, банков, кредитных союзов, а также государственных органов власти.

Планируемая аудитория 250-300 участников из Украины, России, Молдовы, Польши, Болгарии, Литвы, Латвии и других стран Европы.

Организаторы: Ассоциация риелторов г. Одессы и Одесской области, Киевское городское отделение АСНУ, при поддержке Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Генеральный спонсор – Девелоперская компания «Киевград»

Организатор развлекательных мероприятий – Центр крупномасштабных мероприятий

«Дом – инфо АРТИС».

Программа Конференции включает:

• Пленарные заседания (Конференц-зал санатория «Белая Акация»).

•Комплект рабочих документов участника конференции.

• Экскурсионные программы при поддержке «Одесского бюро путешествий и экскурсий» и Одесского городского дельфинария « Немо» (по желанию).

• Брейк- кофе и обеды в дни заседаний.(ресторан «Белая Акация»).

• В честь открытия, торжественный приём.

• В честь закрытия гала-ужин.

Размещение участников конференции запланировано в комфортабельных номерах санатория «Белая Акация» (Французский бульвар, 59. www.akacia.od.ua ).

Телефон оргкомитета: (048) 718 06 00

Тел/факс:(0482) 49 64 81

www.aro.od.ua, e - mail: aro@farlep.net aroio2006@ukr.net