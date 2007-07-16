Анализ и прогноз рынка недвижимости
17.07.07 о 13.30 в агентстве УНИАН ( Хрещатик, 4) состоится пресс-конференция «Анализ и прогноз рынка недвижимости”
В ходе пресс-конференции обсудят такие вопросы как:
1.Анализ и прогноз рынка недвижимости:
· Корректировка прогноза цен на жильё в городах Украины на 2007 год
· Рынок нового строительства в Украине, перспективы развития
· Сравнительные характеристики потенциальных клиентов недвижимости
· Организация мониторинга рынка коммерческой недвижимости и использование данных мониторинга при анализе рынка
· Технология исследования региональных рынков недвижимости
· Специфика аналитического обеспечения деятельности региональной инвестиционно-строительной компании
· Интернет и недвижимость
2.Законодательное регулирование в сфере недвижимости :
· Развитие жилищного законодательства
· Обсуждение законопроектов о риелторской деятельности
3.Инвестирование в недвижимость:
· Инвестирование проекта: во что выгоднее вкладывать
· Особенности инвестирования в новострой
· Иностранные инвестиции в коммерческую недвижимость Украины: проблемы и перспективы
· Стандарты управления недвижимостью а Украине
· Юридические6 аспекты строительства и управления малоэтажной застройкой
· Технология анализа инвестиционной привлекательности загородной недвижимости, риски и доходность.
4.Ипотека (тенденции и перспективы развития рынка ипотеки)
· Развитие системы ипотечного кредитования. Региональные особенности, принципы и практика.
· Какие ипотечные программы нужны современному потребителю. Основные тенденции совершенствования ипотечных продуктов на рынке жилья.
· Рефинансирование – как новая услуга ипотечного брокера.
· Оценочная деятельность на рынке недвижимости.
5.Создание и развитие риелторской компании:
· Ценообразование риелторской услуги в условиях стабильного рынка
· Современные технологии создания и функционирования риелторских компаний.
· Новые технологии продвижения полноценных риелторских услуг на рынке недвижимости.
· Профессиональная образовательная деятельность.
В работе пресс-конференции примут участие:
Президент Ассоциации риелторов Одессы и Одесской области - Новицкий Константин Евгеньевич;
Председатель Одесского регионального отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины- Ефремов Игорь Борисович;
Председатель Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины - Жоголев Михаил Дмитриевич.
Заместитель генерального директора девелоперской компании «Киевград» - Закревский Анатолий Николаевич
13-16 сентября 2007 года в городе Одессе на базе санатория «Белая Акация» состоится
VIII Международная конференция «Передовые технологии развития рынка недвижимости.
Инвестирование в недвижимость, законодательное регулирование, перспективы развития».
В работе конференции примут участие ведущие специалисты и эксперты рынка недвижимости, представители строительных, страховых и лизинговых компаний, банков, кредитных союзов, а также государственных органов власти.
Планируемая аудитория 250-300 участников из Украины, России, Молдовы, Польши, Болгарии, Литвы, Латвии и других стран Европы.
Организаторы: Ассоциация риелторов г. Одессы и Одесской области, Киевское городское отделение АСНУ, при поддержке Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.
Генеральный спонсор – Девелоперская компания «Киевград»
Организатор развлекательных мероприятий – Центр крупномасштабных мероприятий
«Дом – инфо АРТИС».
Программа Конференции включает:
• Пленарные заседания (Конференц-зал санатория «Белая Акация»).
•Комплект рабочих документов участника конференции.
• Экскурсионные программы при поддержке «Одесского бюро путешествий и экскурсий» и Одесского городского дельфинария « Немо» (по желанию).
• Брейк- кофе и обеды в дни заседаний.(ресторан «Белая Акация»).
• В честь открытия, торжественный приём.
• В честь закрытия гала-ужин.
Размещение участников конференции запланировано в комфортабельных номерах санатория «Белая Акация» (Французский бульвар, 59. www.akacia.od.ua ).
Телефон оргкомитета: (048) 718 06 00
Тел/факс:(0482) 49 64 81
www.aro.od.ua, e - mail: aro@farlep.net aroio2006@ukr.net