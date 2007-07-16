ДВОЕ НА СКУТЕРЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ Завершился мотопробег «Единая МотоУкраина», стартовавший 16-го июня из города Николаева!

Участники пробега: Олег Ханыженков, Жанна Радкевич и собака «Босс».

В период политической нестабильности в стране, семье Олега Ханыженкова (мотоимя --ВЕЛИКИЙ ХОК) идея показать всем жителям Украины, что есть более высокие цели, чем политика. В прошлом сезоне эта же троица совершала неоднократные пробеги длиной 500-1000 км на скутере Honda Tact-24 сверхмалого объема (50 см3), так называемом «полтыше».

В этот раз основной технической задачей проекта было в течение 30-ти дней осуществить сверхдальнюю поездку по 25-ти областным центрам Украины на малокубатурном двухместном скутере Honda Lead SCV 100. И эта задача была успешно решена, во многом благодаря спонсорской поддержке ООО «МотоМир», официального дистрибьютора Honda в Украине, и организационной -- Первого украинского мотожурнала «МотоДрайв»!

Общая протяженность маршрута составила 6890 км, поэтому поездка была разбита на два этапа, с перерывом в два дня.

Первый этап: Юг-Запад-Север-Юг

Второй этап: Юг-Центр-Север-Восток-Юг.

Проект осуществлялся с целью объединить народ не на политических, а на общечеловеческих ценностях: участники пробега еще раз доказали, что все жители Украины -- единый народ. И им необходимо научиться сотрудничать и помогать друг другу. Кроме этого, данная поездка является пропагандой здорового образа жизни, семейного туризма и спортивного мототуризма по территории Украины.

Во время пробега сотрудники журнала «МотоДрайв» поддерживали с его участниками телефонную связь, описывая все происходящие события на форуме сайта www.motodrive.com.ua . А события были и трагические: в Львовской области из-за небрежности дорожных рабочих произошло ДТП, в результате которого Жанна Радкевич (мотоимя -- АВРОРА) получила травму руки, а в Черниговской области, во время прохождения второго этапа, прямо во сне, без видимых причин, умер третий участник пробега, 11-ти летний пес «Босс»… Но на любом участке пути экипаж мотороллера пользовался поддержкой активистов мотодвижения, оставивших свои контактные телефоны в «Справочнике Мотодвижения» Украины, ранее изданном журналом «МотоДрайв»: везде их встречали тепло, помогали решать проблемы в пути и провожали, как народных мотогероев.

Следует отметить высокую надежность мотороллера Honda Lead SCV 100, который ни разу за время экспедиции не доставил никаких хлопот путешественникам.

За время пробега его экипаж, благодаря помощи энтузиастов из самых разных регионов Украины, собрал богатый фотоматериал о самых интересных местах нашей Родины, побывав на термальных озерах Закарпатья, в замках Западной Украины, заехав в Крыму на гору Ай-Петри, отправив письмо родным из почтового отделения «Древней Почты» в Нежине, Черниговской области и посетив в Донбассе знаменитый город Стаханов, лежащий среди шахтных терриконов,. Более подробный рассказ о путешествии можно будет прочитать в сентябрьском номере журнала «МотоДрайв» и полную версию -- на сайте www.motodrive.com.ua

Контакты.

Участники: Олег Ханыженков - тел. 8-050-394-30-96

Жанна Радкевич - тел. 8-050-906-16-20

Первый Украинский мотожурнал «МотоДрайв»,

тел/факс 8-(044)-288-14-95, тел. 8-067-441-07-57