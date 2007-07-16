Организация «Социальная помощь» проведет 25 июля благотворительный марафон для решения проблем трудоустройства инвалидов

Всеукраинская благотворительная организация «Социальная помощь» проведет 25 июля благотворительный марафон по привлечению средств для организации производств, на которых будут создаваться рабочие места для инвалидов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр труда и социальной политики Украины Михаил ПАПИЕВ.

«В связи с этим инициативная группа обратилась в министерство, чтобы с помощью благотворительного марафона привлечь внимание общественности и бизнеса к тем проблемам, которые сегодня существуют у 2 миллионов 700 тысяч инвалидов», - сказал М.ПАПИЕВ.

Министр напомнил, что 25 июля исполняется 10 лет со дня создания Министерства труда и социальной политики Украины.

В свою очередь, один из учредителей недавно созданной Всеукраинской благотворительной организации «Социальная помощь», председатель ее наблюдательного совета Петр ТАЛАНЧУК сообщил, что организация разработала стратегию своей деятельности на 7 лет. «Мы хотим объединить всех неравнодушных людей и общественные организации для создания материальных фондов для решения самых насущных проблем, в первую очередь, инвалидов», - сказал он.

Вместе с тем он добавил, что сейчас создается структура этой организации и в будущем ее деятельность будет распространяться на другие социально незащищенные категории граждан. «Главная цель нашей организации – помочь всем людям, которые в этом нуждаются», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. Сейчас в Украине насчитывается 2 млн. 760 тысяч инвалидов (5,6% от общей численности населения страны), в том числе 1 млн. 330 тысяч инвалидов в трудоспособном возрасте, 75% из которых являются нетрудоустроенными.