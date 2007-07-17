Общественные организации требуют от Минздрава приостановить тендерные закупки препаратов против ВИЧ/СПИД

Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД (ЛЖВ), требует от Министерства здравоохранения Украины приостановить тендерные закупки препаратов антиретровирусной терапии, которые применяются при лечении ВИЧ-инфекции и СПИДа.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила советник по политике и адвокации ЛЖВ Ирина БОРУШЕК.

«Тендерный комитет Министерства здравоохранения Украины не допустил к участию в конкурсе те компании, которые предлагали оригинальные препараты, которые имеют преквалификацию Всемирной организации здравоохранения. Комитет проигнорировал обращения граждан, для которых эти препараты закупаются и которые хотят лечиться качественными препаратами. Они хотят, чтобы качество было подтверждено международными сертификатами, а не какими-то сомнительными украинскими стандартами качества, которые придуманы как механизм для отмывания денег», - сказала И.БОРУШЕК.

По ее словам, препараты индийского производства «Нелфинавир» и «Лопинавир», которые планирует закупить Минздрав, не прошли преквалификацию ВОЗ и имеют значительные побочные эффекты при применении. «По непонятным причинам, препарат «Лопинавир» получает государственную регистрацию за 5 дней до проведения конкурса. От применения этого препарата отказались страны Африки», – сообщила И.БОРУШЕК.

В свою очередь независимый международный эксперт по лечению Константин ЛЕЖЕНЦЕВ отметил, что преквалификация ВОЗ в течение нескольких лет систематически исключается из условий проведения торгов, несмотря на то, что она закреплена в национальном стандарте лечения ВИЧ-инфекции. «Процедура преквалификации была введена ВОЗ для того, чтобы ограничить на рынке присутствие фальсифицированных препаратов и препаратов сомнительного качества», - сказал он.

Между тем, председатель Государственной службы лекарственных средств Юрий КОНСТАНТИНОВ пояснил, что наличие преквалификации ВОЗ было исключено из тендерных условий в принудительном порядке по рекомендациям Тендерной палаты и Антимонопольного комитета. «Это требование было исключено как таковое, которое приводит к дискриминации и снижению конкуренции», - сказал он.

Ю.КОНСТАНТИНОВ также подчеркнул, что закупаемые препараты имеют сертификаты GMP ВОЗ, европейского и украинского GMP с обязательным инспектированием производств (GMP – сертификат надлежащей медицинской практики – УНИАН). «Процедура преквалификации ВОЗ была введена как необходимый элемент обеспечения поступления качественных, эффективных и безопасных препаратов в те страны, в которых отсутствует собственная система контроля над качеством лекарственных средств. Это наиболее острая проблема для стран африканского континента и других развивающихся стран», - добавил Ю.КОНСТАНТИНОВ.

В свою очередь директор Государственного фармакологического центра Министерства здравоохранения Украины Виктор ЧУМАК опроверг утверждение И.БОРУШЕК о государственной регистрации препарата «Лопинавир» за несколько дней до проведения конкурса. «27 сентября 2006 года компания направила документы. 22 февраля 2007 года вопрос рассматривался на ученом совете и 19 апреля препарат был зарегистрирован», – сказал он.

В.ЧУМАК также сообщил, что лечащие врачи в случае выявления побочных эффектов при применении каких-либо препаратов обязаны заполнять специальный акт. «После получения таких документов для изучения ситуации направляется комиссия, и препарат исключается из применения», - уточнил директор Государственного фармакологического центра.

Между тем заведующая центром «Клиника для лечения детей с ВИЧ/СПИД» Светлана КОМАР подтвердила, что таких актов при выявлении побочных эффектов от применения препаратов «Нелфинавир» и «Лопинавир» в ее клинике не заполнялось. С.КОМАР мотивировала это неосведомленностью врачей в связи с недостаточным информированием Министерства здравоохранения о правилах заполнения таких форм и наличия их образцов.

Справка УНИАН. В Украине закупка антиретровирусных препаратов с 2001 года финансировалась Глобальным фондом по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. Реализация этого проекта Глобального фонда завершается в 2007 году, а с 2008 года финансирование антиретровирусной терапии должно осуществляться из государственного бюджета.

Национальный координационный совет по вопросам предупреждения расширения ВИЧ-инфекции/СПИДа 13 июня 2007 года поручил Министерству здравоохранения подготовить экспертные заключения о ситуации, сложившейся в Украине с применением препарата «Нелфинавир». Кроме того, Нацсовет рекомендовал приостановить процедуру закупки антиретровирусных препаратов и их генерических препаратов для лечения ВИЧ/СПИД до получения экспертных заключений.

Тендерный комитет Минздрава провел 21 июня конкурс на закупку АРВ-препаратов общей стоимостью 37 миллионов гривен. Согласно результатам конкурса, Министерство здравоохранения должно закупить 16 наименований препаратов индийского производства, среди которых «Нелфинавир» и «Лопинавир».